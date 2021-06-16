Как отправить ребенка одного на поезде

Ездить на поездах без сопровождения взрослых дети могут только с 10 лет. Ребенок может ехать самостоятельно или под контролем начальника поезда и под присмотром проводника - у РЖД есть специальная услуга на этот счет для детей от 10 до 16 лет.

Она действует только в некоторых поездах. Среди них "Ласточки" на маршрутах Москва - Нижний Новгород, Адлер - Краснодар и Имеретинский Курорт - Краснодар, все "Сапсаны", "Невский экспресс" (Санкт-Петербург - Москва), а также поезд Екатеринбург - Тюмень.

Услуга стоит от 1,5 до 1,6 тысячи рублей. Оформить ее можно на Ленинградском, Курском вокзалах в Москве, Московском вокзале в Санкт-Петербурге, вокзалах Нижнего Новгорода, Краснодара, Адлера, Сочи, Екатеринбурга и Тюмени (через приложение оформить не получится, нужно именно подойти на вокзал).

В билетной кассе попросят предъявить документ, удостоверяющий личность взрослого и ребенка, документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка, и заполнить заявления. Подать заявление на оказание услуги можно не позднее двух суток до отправления поезда с начальной станции. Если пассажир решит отказаться от услуги до отправления поезда, плату вернут в полном объеме.

Начальник поезда встретит ребенка у состава, проверит билет и документы, проводит на место и поможет донести ручную кладь. В пути он будет проверять условия проезда ребенка, а после прибытия поезда передаст его встречающему.

Ехать ребенок будет в купе, которое специально предназначено для детей, путешествующих без взрослых, и взрослых с детьми. В пути проводник проследит, чтобы ребенок не выходил сам из вагона или переходил в другой вагон, проводит к местам общего пользования, поможет пользоваться оборудованием, принесет воду, чай, кондитерскую продукцию, а также поможет сделать заказ из вагона-ресторана. В конце путешествия проводник перенесет ручную кладь к выходу. Если поезд опоздает, ребенок будет ожидать встречающих его родителей или родственников в зале повышенной комфортности под присмотром работника вокзала.

Если ребенок едет самостоятельно, все равно поговорите с проводником, запишите его телефон и передайте контакты тому, кто будет встречать юного путешественника. Ребенку расскажите о маршруте поездки, объясните, чем опасны выходы из вагона на промежуточных остановках, советует руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская.