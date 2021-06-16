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16.06.2021 06:54
Рубрика: Происшествия

Техосмотр карусели

Как понять, безопасен ли аттракцион для детей
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Неделя № 131(8482)
Летний сезон только начался, а в парках аттракционов уже произошло несколько трагедий. Вот что в силах самих родителей, чтобы свести к минимуму риски.
Госномер и разрешение на эксплуатацию есть? Значит, аттракцион проверили профессионалы. Если нет - он потенциально опасен. Фото: EPA Госномер и разрешение на эксплуатацию есть? Значит, аттракцион проверили профессионалы. Если нет - он потенциально опасен. Фото: EPA
Госномер и разрешение на эксплуатацию есть? Значит, аттракцион проверили профессионалы. Если нет - он потенциально опасен. Фото: EPA

Принято считать, что сложные механизированные аттракционы - колесо обозрения, американские горки, аттракционы свободного падения - это страшно и опасно. А обычный батут или лабиринт - безопасно, что тут может случиться? На практике же все наоборот.

Фото: gpointstudio / istock
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Сложные аттракционы проверяют каждый день, кроме того, технически они рассчитаны так, чтобы ребенок не мог дотянуться до движущихся частей, встать и упасть с аттракциона. На батуте и в лабиринте дети прыгают и сталкиваются, владельцы таких аттракционов недооценивают риски, плохо закрепляют их, поэтому травм и даже серьезных трагедий на простых аттракционах случается даже больше, чем на сложных механизированных.

Как проверить, что аттракцион исправен и готов к приему посетителей?

1. С 2020 года все аттракционы подлежат государственной регистрации, рассказывает Игорь Родионов, первый вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов (РАППА). У каждого аттракциона должен быть государственный номер. Внешне он похож на автомобильный и располагается чаще всего на самом аттракционе.

2. Схожесть с автомобилем на этом не заканчивается. Аттракционы, как и машины, ежегодно проходят технический осмотр и получают разрешение на эксплуатацию. Этот "талон техосмотра" вывешивают на кассе аттракциона. Но если его нет, можно попросить с ним ознакомиться.

3. Часть аттракционов, выпущенных с 2016 по 2018 год, имеют право до 2022 года работать без государственной регистрации из-за действующего моратория. У их владельцев есть право не ставить их на учет. А у родителей есть право не сажать на такой аттракцион своего ребенка.

Госномер и технический осмотр - два основных документа, которые должны посмотреть родители, перед тем как посадить своего ребенка на аттракцион. И эти документы получают все владельцы аттракционов. Если на батуте родителям говорят, что такая простая конструкция не нуждается в регистрациях, проверках и разрешениях - это вранье.

Если аттракцион потрепан на вид, ржавый, это не говорит о его опасности. Госномер и разрешение на эксплуатацию есть? Значит, его проверили профессионалы и дали положительное заключение.

Важно подобрать аттракцион не только исправный, но и подходящий для ребенка. Производитель для этого оставил подсказки.

Основное ограничение - это возраст ребенка. Но этот параметр явно переоценен. Родители смотрят только на него и смело отпускают ребенка кататься. И пренебрегают другими важными параметрами.

В первую очередь следует ориентироваться на рост и вес ребенка, поясняет Игорь Родионов. Если ребенок проходит по возрасту, но не по весу, то лучше воздержаться от катания на аттракционе.

Также в описании аттракциона часто есть указание на то, с какими заболеваниями его посещать не стоит. Среди них самые частые болезни позвоночника, высокое давление. Но каждый родитель лучше других знает своего ребенка, и если ему тяжело даются карусели с быстрым кружением, он боится высоты, то это тоже стоит учитывать при выборе аттракциона.

Наблюдательный пункт

Фото: РИА Новости
В регионах потребовали провести проверку аттракционов

Не стоит легкомысленно доверять аттракциону самое дорогое - своего ребенка. Да, за него во время катания отвечают операторы, но и они говорят о том, что родителям важно находиться рядом.

1. Если разрешено правилами, проводите ребенка на его место, проверьте, что он пристегнут. Освободите его руки от предметов: рюкзака, воздушных шариков, игрушек.

2. Следите за своим ребенком во время движения аттракциона. Если он испугался, заплакал, попросите остановить аттракцион.

3. Требование немедленно остановить аттракцион должно последовать от родителей, если ребенка тошнит или он начинает терять сознание. Оператор аттракциона не имеет права отказать в этом.

Происшествия Правосудие Охрана порядка ЧП на аттракционах

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