Камеры видеонаблюдения по всей России объединят в единую систему

В России могут создать "Национальную платформу видеонаблюдения", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве. В материале говорится, что в единый контур системы видеонаблюдения объединят все умные камеры, работающие в городах страны.

На разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 млрд рублей за пять лет. Ранее тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город". В нее входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ. В Минпромторге заявили, что инициатива "идет от отрасли".

Отмечается, что при создании "Национальной платформы видеонаблюдения" будет использован московский опыт, но с другим подходом. Так, сейчас городские системы видеонаблюдения отправляют видео непрерывным потоком в Центр обработки данных (ЦОД). Камеры, которые будут работать в едином контуре, планируют оснащать вычислительными модулями, они будут самостоятельно распознавать подозрительные ситуации, в том числе - преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД.

Камеры со встроенной аналитикой и возможностью записи уже активно используются в ритейле и промышленности, говорится в материале. Постепенно они будут заменять более дешевые.