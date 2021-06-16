Ким Чен Ын заявил о напряженной ситуации с продовольствием в стране

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи назвал напряженной ситуацию с обеспечением продовольствием населения страны. Об этом в среду сообщил телеканал NHK, ссылаясь на северокорейскую газету "Нодон синмун".

На ситуацию повлияли прошлогодние тайфуны, которые нанесли ущерб сельскому хозяйству и не позволили выполнить план по выращиванию зерна. Ким Чен Ын дал указание принять позитивные меры для решения этой проблемы, пишет ТАСС. Кроме того, лидер КНДР подчеркнул, что продление введенных в республике карантинных мер на фоне пандемии коронавируса "привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Напомним, в 2020 году сельское хозяйство Северной Кореи, как и экономика в целом, серьезно пострадали от обрушившихся на страну тайфунов и наводнений. Ущерб от непогоды вместе с эффектом от международных санкций и пандемии COVID-19 оказался настолько мощным, что северокорейские власти признали провал предыдущего пятилетнего плана экономического развития КНДР.