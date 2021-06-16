Китай продолжает создавать сообщество с единой судьбой

В картине, которую он считал величайшим своим шедевром, французский художник Поль Гоген представил жизненный цикл человека с помощью мифического и поэтического подхода. Картина на 4-метровом холсте начинается с младенчества справа и заканчивается глубокой старостью. Растения, включая деревья, цветы, травы и плоды, олицетворяют быстротечность времени и увядание жизни. Название картины задаёт три глубоких вопроса: "Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?".

Как это видит Китай?

Президент Си Цзиньпин дал ответ Китая на вопросы Гогена в речи в ООН 18 января 2017 года. "Передавать факел мира из поколения в поколение, поддерживать развитие и способствовать процветанию цивилизации: это то, чего жаждут люди всех стран мира; это также большая ответственность, которую должны нести государственные деятели нашего времени. И предложение Китая таково: построить сообщество человечества единой судьбы и достижение общего, взаимовыгодного и беспроигрышного развития", - сказал китайский лидер.

Человеческое сообщество с общей судьбой и единым будущим отличается от традиций европейского сообщества. Концепция глобального развития Китая является достоянием всего человечества, где уважают суверенитет и отвергают систему неравенства, в которой слабые зависят от сильных. Китайское представление о таком сообществе объединяет западную концепцию судьбы, которая подчёркивает неизбежность, и индийскую (буддистскую) концепцию судьбы, которая склоняется к случайности.

Между тем, автономия - это также необходимое условие для развития такого сообщества, помогающее преодолеть различия в национальных интересах. Общие интересы следуют за общими обязательствами, ведущими к единому будущему.

Как добиться коренных изменений?

Питер Томсон, 71-й президент Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, сказал "Синьхуа" в 2012 году: "Для меня построение сообщества единой судьбы человечества - это единственно возможное будущее для цивилизации на этой планете". Люди живут во взаимосвязанном мире. По мере того, как мы приближаемся к эпохе, определяемой Интернетом Всего (IoE), новые области исследований, такие как искусственный интеллект (AI), большие данные, Интернет и космическое пространство, больше не должны регулироваться устаревшими геополитическими правилами и правилами с нулевой суммой, они также не должны противоречить основным человеческим ценностям.

Технологическая переоценка коренным образом меняет структуру глобальных взаимодействий, равно как и меняет политические и экономические системы и даже переопределяет саму суть человеческой цивилизации.

В децентрализованном мире людям нужен руководящий принцип, который поможет им построить мирную и процветающую жизнь. Здесь вступает в игру концепция человеческого сообщества с единой судьбой и общим будущим.

В неё входят три ключевые миссии.

Во-первых, необходимо способствовать общему развитию нашего мира, общему возрождению человеческих цивилизаций и объединять народы всего мира в единое целое.

В то время как ключевая концепция "возрождения китайской нации" объединяет философии, присущие китайской цивилизации, концепция человеческого сообщества с единой судьбой и общим будущим иллюстрирует связи Китая с миром, интегрируя китайскую мечту в концепцию мировой мечты.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что "предложение Китая о построении человеческого сообщества с единой судьбой и общим будущим - это не просто красивая дипломатическая риторика. Это шаг, необходимый для осуществления китайской мечты и возрождения китайской нации".

Во-вторых, нужно предложить китайскую мудрость и дух и китайский опыт решения проблем для разрешения ключевых вопросов, стоящих перед человечеством. Согласно этой концепции, автономия важнее судьбы, общая судьба важнее взаимозависимости, а понятие человеческого сообщества с единым будущим и судьбой преобладает над парадоксами, такими как парадокс между экономической глобализацией и политикой локализации и протекционизма.

Сегодняшний мир претерпевает глубокие изменения, которых не было в прошлом веке. Хотя пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом для мира, сотрудничество между странами в борьбе с ней является ярким примером того, как мы стремимся к нашему общему будущему.

В-третьих, необходимо ответить на вопрос "Идём ли мы вперёд к лучшему будущему?". Начало новой эры, определяемой ИИ, большими данными и прочими технологиями, делает возможным переход от культурных обменов к инновациям. Это прокладывает путь в будущее, в котором теория линейной эволюции неуместна, западный центризм отвергается, а централизм более не сможет превалировать. Это основные идеи, лежащие в основе глобального сообщества с общим будущим.

В отличие от устаревшего менталитета, регулирующего международные отношения, Китаю суждено разрабатывать свои вакцины, представляя их как глобальное общественное благо, а не товар, на котором можно наживаться, и делать их более доступными для развивающихся стран.

Как отмечается в официальном документе "Китай и мир в новую эру", построение сообщества с общим будущим не означает, что все страны должны будут придерживаться одних и тех же ценностей, равно как не рассматривается как универсальное осуществление односторонних предложений, выдвигаемых одной страной или небольшим меньшинством стран. Это также не означает создание единого действующего лица, принимающего решение по всему миру или же как замена одной системы или культуры другой.

Скорее, концепция призывает страны с разными социальными системами, идеологиями, историей, культурами и уровнями развития согласовывать и координировать свои общие сопоставимые цели и интересы, пользоваться равными правами и разделять всю ответственность в международной деятельности в целях прогресса человечества.

Построение подобного сообщества - это не просто политический лозунг, его можно создать путём развития инициативы"Один пояс, один путь, формулируя новую форму международных отношений и глобальной партнерской сети. Взаимосвязь людей тем более подчёркивает активный общественный и национальный контроль, а не пассивное принятие некой человеческой судьбы как бесконтрольной концепции.