Путешествие в Европу - излюбленный маршрут россиян. Но коронавирус внес свои коррективы, и прошлый год для туристов выпал полностью. Сейчас же с ослаблением карантина в Европе наш корреспондент попытался снова проложить европейский маршрут.

Никто заранее не смог мне сказать, пустят меня в ЕС или нет. Но все доводы, в принципе, были за. "Инциденц цален", то есть количество зараженных на сто тысяч в Германии и Польше неуклонно снижается. "Локерунген", то есть послабления в Германии, с недавних пор таковы, что при прилете на самолете не надо даже проходить карантин. Достаточно свежего ПЦР-теста. Словом, все это настраивало на оптимистичный лад.

Первый "огневой рубеж" - граница России и Беларуси. Сейчас в братскую страну ходят поезда и летают самолеты. Никаких ограничений и карантинов. Только ПЦР-тест. Но на машине просто так к соседям не попасть. Проблема в наших, а не в белорусах. Чтобы выехать из России, необходима либо оплаченная путевка в белорусский санаторий, либо разрешение правительства РФ. Правила с санаторием были и раньше. Помимо оплаченной путевки, необходима еще и санаторно-курортная карта. Иначе не пустят.

А вот новшествам с правительством нужно быть благодарным постановлению правительства РФ от 17 мая. Любым категориям российских граждан необходимо подавать заявку с обоснованием въезда в Беларусь в аппарат Голиковой и ждать до 21 суток разрешение. Оно поступает по электронной системе, и пограничники у себя на компьютере это видят. На поезде ничего подобного не требуется. Просто сел и поехал.

Белорусы по белорусскому паспорту могут выезжать из России беспрепятственно. Не нужен даже ПЦР-тест. С белорусской стороны пограничников и вообще никакого контроля нет, что в полной мере соответствует соглашениям о едином пространстве и границах ЕАЭС.

Проезжать "по полям, по картоплям" бесполезно. Пограничники РФ перекрыли все "дырки". Так что если обязательно надо в Беларусь на машине, то проще всего купить санаторную путевку. При возвращении назад в Россию из Беларуси россиянам необходим только паспорт. ПЦР-тест не проверяют.

Теперь о выезде россиян и белорусов в Польшу и Прибалтику. Много говорилось о том, что батька запретил своим гражданам выезд. Это правда. Но только ее часть. Лукашенко перекрыл выезд в основном тем, кто ездил по "ватам". То есть на закупки в Бяла-Подляску в Бедронку. А на выезде получал деньги за ваты, то есть за польский такс фри. Сумма возвращенного НДС для белорусов приличная, на разнице покупок-продаж многие в Бресте промышляли и жили.

Совсем без остановок ехать не получится. Выезд на участок платной дороги. Фото: Photoxpress

На самом деле Польша ввела запрет на въезд на свою территорию раньше. Исключение составляют некоторые категории граждан. Поэтому я думал, когда собрался въехать в Польшу через погранпереход "Варшавский мост", что очереди не будет. Я ошибся. Скопление машин - как и до пандемии, и до запрета Лукашенко. Накопитель к 8 утра оказался забит полностью. В основном очередь из машин с брестскими номерами. Белорусы нашли выход обойти запреты. Времени в очереди было достаточно, и я, расспрашивая соседей, узнал, что до 90 процентов людей в очереди - это студенты. "Но в очереди же полно пожилых людей за рулем?" - удивился я. На что мне белорус водитель ответил, что в Польше учиться можно хоть до смерти. "Я вот сначала отучился на электромонтера, а теперь учусь на массажиста", - улыбнулся он.

Поступить в польские учебные заведения можно через секретуру (это секретариаты вузов и училищ, адрес которых можно узнать в интернете) и ездить через границу хоть каждый день, даже в выходные. Поляки пропускают. В общем, все, как было до пандемии и запретов. Возможно, поэтому в Бресте не чувствуется особого социального напряжения. По улицам ходят вполне себе довольные люди с улыбками на лицах. Бары, кофейни, рестораны, дискотеки открыты. Маски почти никто не носит. Словом, Брест живет самой обычной жизнью, как и до пандемии, и до президентских выборов. Внешне не изменилось ничего.

Белорусские пограничники пропустили меня без проблем. Для выезда не спросили даже ПЦР-тест, хотя у меня он был, причем на английском языке. Но на польской стороне пограничник сказал, что ни белорусский, ни российский тест Польшей не признается и мне после въезда в Польшу нужно будет пройти 10-дневный карантин.

Кстати, впервые за долгие годы мне попался очень вежливый и нормально настроенный к русским и белорусам поляк. Обычно польские пограничники и таможенники - это просто люди тяжелые. Помню, как лет пять назад российскую семью, ехавшую в микроавтобусе на отдых с двумя маленькими детишками, заставили выбросить две запечатанные упаковки детского питания. Ни уговоры матери, ни справка, что детям нужно именно это питание по медицинским показаниям, не подействовали. Полька грубо сказала россиянке: "Пани, то есть тем твой проблем. С детским питанием не вольно. В Польше купите питание, альбо зараз поедешь с повротом". И россиянам пришлось выбросить в мусорный бак обе упаковки. Но это так, к слову. Мне же в этот раз повезло.

Когда я сказал, что 10-дневный карантин мне не подходит, поляк подсказал мне, что лучше согласиться на карантин, въехать в Польшу, сделать там в Бяла-Подляске или в Седльцах польский ПЦР-тест, и карантин через пару часов будет снят. И я смогу ехать дальше.

Но радовался я недолго. Через несколько минут он снова вышел из своей будки и сказал, что вообще не может впустить меня в Польшу. На мой вопрос "почему?" он ответил: я позвонил моему шефу и он сказал, чтобы не пускать. "Пан, разуми, у меня така праца. Правила меняются ежедневно. Шеф сказал, я должен выполнить". Никаких письменных объяснений причин или отказов он мне не дал, посоветовал только обратиться через интернет за письменными объяснениями в погранслужбу в Варшаве. "То, что пан пересекал границу и был отправлен с повротом, зафиксировано в компьютерной системе, и в погранслужбе это будут видеть. Пиши на сайт Полиш бордер контрол", - сказал в заключение поляк, и я поехал назад в Брест.

"Пан, разуми, у меня така праца. Правила меняются ежедневно"

Кстати, на белорусской стороне при повторном прохождении пограничного контроля белорусские пограничники сказали, что я сегодня не первый, кого поляки не впустили транзитом через Польшу в ЕС без объяснения причин. И это странно, поскольку пограничный переход "Варшавский мост" на границе "Западный Буг" в Бресте - это не только белорусско-польская граница. Это граница ЕАЭС с Евросоюзом. И, соответственно, у Польши перед Брюсселем есть обязательства. Ну или, по крайней мере, должны быть.

Но как бы там ни было, пока факт остается фактом - на машине в Европу россиянам проехать нельзя.

Вариант

Поездом из России в Беларусь путешествовать гораздо проще, чем на автомобиле. Нужен только свежий ПЦР тест, который проверяет проводница при посадке в вагон на вокзале вместе с билетом. На границе никакого контроля нет, что полностью соответствует духу и букве Союзного государства. Можно доехать до Минска, там погулять, а до Бреста дальше отправиться на новеньких скоростных электричках "Ласточка".

Фото: Photoxpress

350 километров пути пролетят незаметно. На обратном пути в принципе можно сделать белорусский ПЦР тест. Стоит он 61,5 белорусских рубля, что на наши деньги составляет примерно 1800 рублей. Делается он в течение пары часов. В Бресте его делают в одном месте, в центре города.