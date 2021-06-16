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16.06.2021 07:43
Рубрика: Общество

Косметолог рассказала, кому противопоказано загорать

Текст: Марина Володина

Стремление получить в отпуске красивый летний загар может обернуться проблемами не только с внешним видом, но и со здоровьем. Загорать надо осторожно - это общее правило для всех, но есть категории людей, которым принимать солнечные ванны противопоказано.

Фото: EPA
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Косметолог Анна Кугук рассказала, что не стоит рисковать с загаром после определенных процедур. Прежде всего, к ним относятся манипуляции по очищению кожи, истончающие эпидермис. Если после таких процедур долго находиться на солнце, на коже могут появиться пигментные пятна. Не меньше двух недель надо постараться ограничивать свое пребывание на открытых пространствах и держаться в тени.

Косметические средства, в состав которых входят кислоты, эксперты советуют наносить на ночь. А еще лучше применять их не летом, а осенью или зимой, когда солнце менее активно. Если все-таки период их использования пришелся на теплое время года, загорать тоже не стоит.

Есть еще одно противопоказание - некоторые заболевания кожи. Как рассказала Анна Кугук в эфире радио Sputnik, аутоимунные болезни, например, розацеа, являются противопоказанием для загара.

Медики рекомендуют наносить на кожу защитные кремы, это поможет уберечь ее от солнечных ожогов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России

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