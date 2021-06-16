Спасаться при ЧП на Луне нужно будет без возвращения на Землю

По словам космонавта, который шесть раз работал на орбите и налетал в общей сложности в невесомости 803 суток 09 часов 38 минут, сейчас космонавты на МКС в случае обнаружения, например, утечки, должны первым делом проверить свой корабль, чтобы на нем можно было вернуться. Уже после этого экипаж обязан осмотреть станцию и спасти как можно большую ее часть в случае реальной опасности.

Но это ситуация на орбите Земли. Тот же полет на Луну или еще дальше - это уже другие расстояния, другие условия, другие возможности. Чем дальше человек отправится от родной планеты, тем сложнее ему будет вернуться, констатировал Крикалев. "Я думаю, что в случае, если что-то пойдет не так, мы будем пробовать спастись в каком-то специальном отсеке. И только если экипаж будет по-прежнему оставаться в опасности, мы попробуем его вернуть", - добавил он.

Вообще подготовка людей, которым предстоит не только жить, но и работать на орбите Луны, это серьезнейший вопрос, которым занимаются российские ученые. Да, у нас колоссальный опыт, колоссальный задел обеспечения длительных полетов. Космонавт-врач Валерий Поляков летал 437 суток: можно считать, на Марс и обратно. Как подчеркивал в интервью "РГ" директор Института медико-биологических проблем РАН академик Олег Орлов, до сих пор экипажи летали и летают на орбите Земли. Что называется, "под боком". И вся система медицинского обеспечения построена на возможности возврата, если вдруг возникнет ситуация, угрожающая жизни. В свое время, например, разрабатывались варианты оказания хирургической помощи в космических полетах. Но потом все это было приостановлено. Летаем на орбите - и проще посадить. А межпланетные полеты будут автономными и будут иметь другие принципиальные отличия.