"Маша и Медведь" переедут в город и станут полнометражным мультфильмом

Мультсериал "Маша и Медведь", занявший вторую строчку в рейтинге самых популярных детских шоу в мире, готов покорить новую вершину. Создатели анимационного проекта заявили о создании полнометражного мультфильма "Маша и Медведь". Также фанатов непоседливой девчушки и невероятно терпеливого мишки порадуют четырьмя новыми тематическими анимационными мини-фильмами.

"Расширенные форматы позволят нам интегрировать новых героев, линию сторителлинга, локации - к примеру, впервые показать приключения героев в городской среде", - сообщили ТАСС в пресс-службе студии Animaccord.

Задумано это для того, чтобы расширить аудиторию популярного мультфильма и привлечь к экранам современных подростков, которые росли вместе с героями культового мультсериала, созданного в свое время Олегом Кузовковым. И полюбили мультфильм за его веселые сюжеты, добрый смех и заводную музыку.

Первый мини-фильм под названием "Маша и Медведь: Повелитель льда" юные зрители смогут увидеть уже в новогодние праздники 2021-2022 годов. Еще три серии выйдут на экраны до 2024 года. Работу над полнометражным мультфильмом планируют завершить к 2025 году. Параллельно на студии работают над новым классическим сезоном мультсериала.