МИД: Москве удалось согласовать все интересующие вопросы на саммите в Женеве

Москве удалось согласовать абсолютно все интересующие вопросы для саммита Россия-США в Женеве, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также подчеркнул, что российская делегация готова обсуждать все темы.

По его словам, российская сторона надеется, что "по итогам саммита удастся послать согласованный сигнал по вопросам стратегической стабильности и продолжению диалога в данной сфере".

Он отметил, что у российской делегации настрой позитивный и рабочий.

При этом, подчеркнул Рябков, "ожидания у нас реалистичные. Без иллюзий, без завышенных ожиданий. Готовы пройти свою часть пути в интересах стабилизации и затем нормализации отношений. Готовы ли к этому США - вопрос".

На переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которые начнутся в 14.00 мск, отведено около четырех-пяти часов, но реальная их продолжительность будет зависеть от хода дискуссии и настроя сторон. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составе.