Минцифры рассказало о формировании СOVID-cертификатов на портале Госуслуг

В Минцифры России пояснили, как данные о прививках попадают на портал Госуслуг и вакцинированный получает электронный сертификат.

"Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его оператором является Минздрав России. После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, портал Госуслуг является витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне Министерства здравоохранения.

В сообщении также объяснили, что можно сделать в случае, если с формированием сертификата произошел сбой или ошибка. "Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению сертификатов, направить жалобу можно через Госуслуги", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на практике самый простой способ - обратиться в медучреждение, где выполнялась прививка, чтобы ответственные лица перепроверили информацию, отправленную в Минздрав.