Новости

Марио Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с финнами 16:32
ВЦИОМ: Более 60% россиян назвали многодневное голосование удобным 16:28
Минцифры рассказало о формировании СOVID-cертификатов на портале Госуслуг 16:13
Судья отменил гол финнов в ворота сборной России при помощи VAR 16:12
В Подмосковье работодатели будут отчитываться о вакцинации сотрудников 16:05
Байден назвал Россию и Америку "двумя великими державами" 16:04
В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока-2" 16:01
Финляндия - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 16:00
Лайнер МС-21 планируют выпускать в четырех модификациях 15:57
Москвичей из-за COVID-19 попросили отказаться от поездок на общественном транспорте 15:55
Новак рассказал о мерах по стабилизации цен на дизтопливо 15:55
Патрушев заявил о проблемах с питьевыми источниками в ряде регионов 15:52
Бастрыкин потребовал от подчиненных подробные доклады о резонансных ЧП 15:45
Госдума осудила политику Молдовы и Украины в отношении Приднестровья 15:34
Эксперты высказались против добровольной диагностики машин 15:32
Мишустин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Воробьевым 15:31
В РФПИ поддержали решение мэрии Москвы по ускорению вакцинации 15:29
Жара в Москве в предстоящие выходные побьет рекорд 1956 года 15:27
В парках Москвы разрешили сидеть на скамейках 15:24
В Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев 15:24
Роман Гутцайт прокомментирует матч Евро Россия - Финляндия на Первом канале 15:18
В Минобороны РФ опровергли нарушение границ Эстонии российскими Су-35 15:15
Дидье Дешам о матче с Германией: То была битва титанов 15:14
В Воронеже изъяты нелегальные сигареты на 135 миллионов рублей 15:11
На Урале проверят занижение оценки студенту из-за цвета волос 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 16:13
Рубрика: Власть

Минцифры рассказало о формировании СOVID-cертификатов на портале Госуслуг

Текст: Ирина Невинная

В Минцифры России пояснили, как данные о прививках попадают на портал Госуслуг и вакцинированный получает электронный сертификат.
Евросоюз утвердил введение единых COVID-сертификатов с 1 июля

"Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его оператором является Минздрав России. После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, портал Госуслуг является витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне Министерства здравоохранения.

В сообщении также объяснили, что можно сделать в случае, если с формированием сертификата произошел сбой или ошибка. "Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению сертификатов, направить жалобу можно через Госуслуги", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на практике самый простой способ - обратиться в медучреждение, где выполнялась прививка, чтобы ответственные лица перепроверили информацию, отправленную в Минздрав.

Власть Право Личные документы Общество Здоровье Правительство Минцифры Вакцинация от коронавируса Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Главный санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг
Косачев: Саммит в Женеве покажет, есть ли у мира альтернатива порядку Запада
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека