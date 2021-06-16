Минюст получит доступ к банковской тайне НКО

Пока что кредитные организации могут не представлять данную информацию, ссылаясь на банковскую тайну.

Получение такой информации, по данным разработчиков, позволит оценить достоверность представляемых НКО документов. Это поможет проверить соответствие ее деятельности уставным целям, в том числе по расходованию средств и использованию имущества.

Информация должна представляться по запросам главы Минюста, его заместителей или руководителей его территориальных органов.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.