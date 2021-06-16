Минтруд разработал новые правила назначения пенсий

Минтруд разработал новые правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов для их получения. Проект приказа размещен для общественного обсуждения.

С момента утверждения в 2014 году действующей редакции правил выплаты пенсий правовое регулирование порядка их выплаты претерпело многочисленные изменения, что, в частности, связано с развитием информационных технологий. Поэтому приобрел актуальность вопрос о комплексном пересмотре действующего порядка выплаты пенсий.

В проекте новых правил предлагается реализовать нормы федерального закона № 153-ФЗ о новых особенностях доставки пенсии. "Так, выплата пенсии, включая ее доставку, на территории, на которой введен режим чрезвычайной ситуации независимо от его характера (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального) станет возможной ранее текущего месяца (пункт 12 проекта правил)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Доставка пенсии гражданину будет производиться на основании данных о выбранном способе ее получения, указанном в поданном заявлении.

По общим правилам доставка пенсии может быть осуществлена через кредитную организацию, организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся их доставкой. А если по каким-то причинам человеку пенсию в текущем месяце не доставят, то после обращения выплата должна быть ему перечислена не позднее чем через три дня со дня получения такой информации.

При осуществлении контроля за выплатой пенсии по доверенности территориальный орган ПФР будет уведомлять гражданина о порядке получения суммы и проводить работу по уточнению факта регистрации пенсионера по месту получения пенсии либо места фактического проживания. Срок действия доверенности должен превышать один год. Проще говоря, сотрудники Пенсионного фонда должны будут периодически общаться с непосредственным получателем пенсии, чтобы понять, доходят ли до него деньги. Это нужно для того, чтобы не допустить мошенничество.

В новых правилах появилась норма, касающаяся банкротства физических лиц. Если у пенсионера есть долги и его признали банкротом, то удержания из получаемых им сумм приостанавливаются. Как уточняется в пояснительной записке, в случае возбуждения дела о банкротстве, Пенсионный фонд будет приостанавливать исполнение документа и информировать об этом взыскателя. Еще одно нововведение - если наследники умершего пенсионера уверены, что у него осталась недополученная пенсия, то справка о суммах, не переданных при жизни средств, будет выдаваться территориальным органом ПФР в течение трех рабочих дней после получения заявления от возможных наследников или поступления запроса от нотариуса.

Если пенсионер переезжает на новое место жительство, то его выплатное дело должно быть поставлено на учет на новом месте в срок не позднее двух рабочих дней с момента поступления выплатного (пенсионного) дела.

Выплата пенсии по инвалидности будет приостанавливаться, если получатель в назначенный срок не явится на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.