Мишустин призвал пресекать рост цен на социально-значимые продукты

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал оперативно реагировать на рост цен на социально-значимые продукты. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам коллегии Минсельхоза 15 июня.

"Еще одно направление работы, к которому прошу вас отнестись с максимальным вниманием и ответственностью, - это мониторинг цен на социально значимые продукты питания. О важности этой темы говорил Президент", - сказал он.

По его словам, мониторинг рынка важно проводить для того, чтобы защитить интересы российских потребителей. Он также напомнил, что Правительство приняло ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Но ситуация остаётся непростой.

Мишустин подчеркнул, что государство, в свою очередь, будет поддерживать бизнес, готовый работать в агропромышленном комплексе. Так, со следующего года запускается новая цифровая платформа, которая поможет наладить эффективный диалог с предпринимателями. Также готовится к работе цифровой сервис, который даст возможность аграриям в каждом регионе получать господдержку в электронном виде, включая подачу заявок на субсидии.

"Это позволит сократить сроки доведения средств до сельхозпроизводителей, а также снизит их издержки", - подытожил вице-премьер.