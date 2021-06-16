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16.06.2021 11:05
Рубрика: Экономика

Мишустин утвердил единый подход к дивидендной политике госкомпаний

Текст: Владимир Кузьмин

По новым правилам выплаты дивидендов госкомпаниями, утвержденным премьер-министром Михаилом Мишустиным, на эти цели они должны направлять не менее 50 процентов скорректированной чистой прибыли.

Гознак выплатит государству более 3,67 млрд рублей дивидендов

Распоряжение касается решений по дивидендам, которые будут приняты с 1 июля. Новый подход устанавливает единый норматив для всех госкомпаний, не учитывает при расчете дивидендной базы доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками.

В правительстве ожидают, что новые положения сделают более прогнозируемыми поступления в казну, повысят прозрачность дивидендной политики, а также позволят сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами.

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