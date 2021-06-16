Мишустин утвердил единый подход к дивидендной политике госкомпаний

По новым правилам выплаты дивидендов госкомпаниями, утвержденным премьер-министром Михаилом Мишустиным, на эти цели они должны направлять не менее 50 процентов скорректированной чистой прибыли.

Распоряжение касается решений по дивидендам, которые будут приняты с 1 июля. Новый подход устанавливает единый норматив для всех госкомпаний, не учитывает при расчете дивидендной базы доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками.

В правительстве ожидают, что новые положения сделают более прогнозируемыми поступления в казну, повысят прозрачность дивидендной политики, а также позволят сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами.