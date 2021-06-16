Москалькова предложила увеличить денежное пособие освобожденным из тюрем

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, выступая в Общественной палате РФ, предложила увеличить денежное пособие освобожденным из мест лишения свободы. На данный момент оно составляет 850 рублей.

По словам федерального омбудсмена, которые приводит РИА Новости, на такое "выходное пособие" часто не возможно купить билет до места проживания, его не хватает и на еду в первые дни после освобождения. Поэтому, по ее мнению, надо увеличить размер единовременного денежного пособия хотя бы для тех, у кого нет родственников, у которых можно взять деньги взаймы.

К этому вопросу, считает Москалькова, надо подходить дифференцированно и помогать тем, кто в самом деле нуждается и оказывается почти в безвыходной ситуации, толкающей освободившегося добывать себе средства незаконным путем.

Омбудсмен также предложила включить освобожденных в перечень лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь.