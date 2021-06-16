Начались съемки фильма-экранизации повести Наринэ Абгарян "Манюня"

В Армении начались съемки долгожданной экранизации повести Наринэ Абгарян "Манюня". Общий тираж книги уже превысил 1 400 000 экземпляров, а миллионы прослушиваний аудиоверсии позволили произведению занять первое место по популярности на сервисе Storytel. Повесть получила Российскую национальную литературную премию "Рукопись года" и была номинирована на премию "Большая книга". Спектакли на основе повести с успехом идут в РАМТе, в омском ТЮЗе и самарском СамАрте.

Над сериалом "Манюня" работают продюсеры Гевонд и Сарик Андреасян, сценарист Гайк Асатрян, режиссер Арман Марутян. Главные роли исполняют юные актрисы Катя Темнова и Карина Каграманян. Съемки проходят в Армении, где и разворачивается действие книги и где еще сохранился дух 80-х.

Писательница Наринэ Абгарян так говорит о будущей экранизации (цитируется по релизу, присланному в редакцию "РГ"): "Пожалуй, чаще всего мне приходилось отвечать на вопрос "Когда же случится экранизация "Манюни"". Его с завидным постоянством задавали на всех встречах мои читатели. И каждый раз мне приходилось отвечать, что переговоры ведутся, и, если будет что-то определенное, я обязательно поставлю всех в известность. Спустя десять лет после выхода первой̆ книжки о Манюне долгожданная экранизация, наконец, случилась. Я была на съемочной площадке, когда снималась первая сцена и когда разбивалась заветная тарелка. Я познакомилась с артистами, совершенно прекрасными, с режиссером и сценаристом, которые с огромным трепетом отнеслись к материалу. С продюсером Гевондом Андреасяном мы познакомились раньше, и остались довольны нашим общением. Очень жду сериал. Волнения нет, есть прекрасное чувство предвкушения праздника, которого давно ждал, и, наконец, дождался".

Фото: Предоставлено пресс-службой фильма

Продюсер Гевонд Андреасян говорит о том, что появится не только сериал, но и полнометражный фильм: "Самое большое счастье для продюсера - экранизировать книгу, на которой растут и которую обожают твои дети, друзья и их дети. Мы сохранили стиль, эпоху и - самое важное не потеряли прекрасный слог и юмор автора. Всем поклонникам книги будет приятно окунуться в этот мир. Кстати, жизнь Манюни на экране не ограничится нашим сериалом, следующим летом начнутся съемки полнометражной экранизации, права на это уже переданы компании продюсера Ольги Акатьевой "Окапи продакшн".

Сериал будет состоять из 10 серий по 24 минуты и выйдет в одном из онлайн-кинотеатров в конце 2021 года.