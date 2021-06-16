Нацпроект "Производительность труда" может стать платным с 2025 года

Новости

Роспотребнадзор назвал контролируемой ситуацию с COVID-19 в Крыму 14:56
Сафонов и Миранчук вошли в состав сборной России на матч Евро с финнами 14:55
Во Франции отменяют ношение масок на улице 14:49
Эксперт исключила тяжелое течение коронавируса после вакцинации 14:46
В России могут создать единую систему учета рекламы в интернете 14:45
В ДНР заявили о готовности предоставить доступ к месту крушения MH17 14:29
Рябков: Позиция Москвы по ряду вопросов неизменна 14:26
Палеогенетики раскрыли тайны 4000-летних курганов в Калмыкии 14:26
Омбудсмен Москвы: Обязательная вакцинация продиктована эпидситуацией 14:20
Стал известен состав американской делегации на саммите в Женеве 14:18
Памфилова: Указ о назначении выборов в Госдуму должен выйти до 20 июня 14:11
Эксперт рассказал, чем грозит установка Windows 11 13:56
В Минцифры пояснили, как формируется цифровой сертификат о вакцинации 13:56
МИД: Москве удалось согласовать все интересующие вопросы на саммите в Женеве 13:53
От коронавируса умер режиссер Роман Цурцумия 13:49
В Италии началось производство первой партии "Спутника V" 13:41
Лавров пошутил про свой результат теста на коронавирус 13:35
Договоры ОСАГО могут сделать общими для России и Беларуси 13:33
Песков: Путин тестируется на COVID регулярно, но перед встречей в Женеве тест не делал 13:30
Песков: Ни о какой обязательной вакцинации от COVID-19 речи не идет 13:30
Регионы будут определять предприятия для повышения эффективности труда 13:27
В Подмосковье ввели ограничения на массовые мероприятия 13:22
Рябков оценил перспективы согласования позиций по стратегической стабильности 13:22
Братья Андреасян экранизируют повесть "Манюня" 13:22
Российская делегация первая прибыла на виллу Ла Гранж 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 14:25
Рубрика: Экономика

Нацпроект "Производительность труда" может стать платным с 2025 года

Текст: Алексей Дуэль

Прекратить оказывать бесплатную помощь участникам нацпроекта "Производительность труда" с 2025 года предлагают в Минэкономразвития. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая по видеосвязи на форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде.

"На нынешнем этапе консалтинг за государственный счет на частных предприятиях - это нормально, - сказал министр. - Но хотелось бы, чтобы после 2024 года на такие услуги возник спрос, появился рынок и предприятия их оплачивали сами".

Нацпроект "Производительность труда" должен завершиться в 2024 году.

В Минэкономразвития журналистам пояснили, что отдельные проекты по-прежнему будут финансироваться из бюджета, будет создана и поддерживаться цифровая платформа с описанием лучших реализованных практик, в которой уже сейчас есть примеры по более чем 500 видам деятельности. Однако если кто-то захочет, чтобы к нему на производство пришел эксперт, оценил состояние дел, выявил проблемы и помог их устранить, за такую работу придется заплатить.

"Мы сейчас не знаем, каким будет 2030 год, - признал Максим Решетников. - Надо делать ставку на то, какими к этому времени будем мы и к чему окажемся готовы. Поэтому сейчас главное - повышать качество наших институтов, начиная от социального казначейства и заканчивая теми же инструментами повышения производительности труда. Какие возможности окажутся востребованными и выстрелят - неизвестно. Но они все должны быть готовы к этому".

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Главный санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг
Косачев: Саммит в Женеве покажет, есть ли у мира альтернатива порядку Запада
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит