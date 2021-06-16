Нацпроект "Производительность труда" может стать платным с 2025 года

Прекратить оказывать бесплатную помощь участникам нацпроекта "Производительность труда" с 2025 года предлагают в Минэкономразвития. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая по видеосвязи на форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде.

"На нынешнем этапе консалтинг за государственный счет на частных предприятиях - это нормально, - сказал министр. - Но хотелось бы, чтобы после 2024 года на такие услуги возник спрос, появился рынок и предприятия их оплачивали сами".

Нацпроект "Производительность труда" должен завершиться в 2024 году.

В Минэкономразвития журналистам пояснили, что отдельные проекты по-прежнему будут финансироваться из бюджета, будет создана и поддерживаться цифровая платформа с описанием лучших реализованных практик, в которой уже сейчас есть примеры по более чем 500 видам деятельности. Однако если кто-то захочет, чтобы к нему на производство пришел эксперт, оценил состояние дел, выявил проблемы и помог их устранить, за такую работу придется заплатить.

"Мы сейчас не знаем, каким будет 2030 год, - признал Максим Решетников. - Надо делать ставку на то, какими к этому времени будем мы и к чему окажемся готовы. Поэтому сейчас главное - повышать качество наших институтов, начиная от социального казначейства и заканчивая теми же инструментами повышения производительности труда. Какие возможности окажутся востребованными и выстрелят - неизвестно. Но они все должны быть готовы к этому".