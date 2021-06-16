Награждены ученые, участвующие в союзных космических программах

Белорусские ученые, участвующие в выполнении союзных космических программ, удостоены межгосударственной премии "Звезды Содружества".

Лауреатами стали генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, член-корреспондент академии Александр Тузиков, директор предприятия "Геоинформационные системы" Сергей Золотой и заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий ОИПИ НАНБ Сергей Кореняко - за расширение сотрудничества государств - участников СНГ в исследовании и использовании космоса. Все это имеет непосредственное отношение к Союзному государству, поскольку в рамках СНГ широко использованы и результаты, полученные при выполнении белорусско-российских программ "Космос-БР", "Космос-СГ", "Космос-НТ", "Стандартизация-СГ", "Мониторинг-СГ", "Интеграция-СГ". Корреспондент "СОЮЗа" попросил ученых поделиться "космическими" планами.

- Наш институт связан с тематикой, близкой к космической, с 70-х годов прошлого столетия, - рассказал Александр Тузиков. - Тогда мы приступили к исследованиям в области цифровой картографии. В кооперации с научными организациями СССР выполняли опытно-конструкторские работы, создавали устройства и программное обеспечение для работы с цифровыми картами. За это институт был отмечен Госпремией СССР и орденом Трудового Красного Знамени.

Союзные программы позволили восстановить утраченные научные и кооперационные связи. Разработали и реализовали первую и вторую национальные космические программы Беларуси. Работы включали в себя создание новых материалов, приборов, программно-аппаратных комплексов. Научные исследования были поддержаны промышленностью: минское ОАО "Пеленг" разработало и освоило выпуск инновационной оптико-электронной аппаратуры. Итогом стала Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. На российской ракете-носителе был запущен Белорусский космический аппарат, успешно работающий в составе совместной космической группировки, куда также входят шесть аналогичных российских аппаратов типа "Канопус-В", оснащенных белорусской целевой аппаратурой. В ОИПИ появились антенны для приема космической информации, оборудование для ее обработки, центр управления полетом. Получаемые с орбиты данные используются в сельском и лесном хозяйстве и при ЧС.

О перспективах сотрудничества ученых рассказал Сергей Золотой:

- Наше предприятие является головной организацией-исполнителем в рамках Евразийской экономической комиссии по реализации межгосударственной программы Евразийского экономического союза, направленной на производство и предоставление космических и геоинформационных продуктов и услуг. Будут использованы национальные источники данных дистанционного зондирования Земли. А в будущем планируется создать на орбите совместную группировку аппаратов высокой разрешающей способности.

Прямая речь

Сергей Кореняко, ученый, лауреат премии:

- Мы предлагаем концепцию совместно с госкорпорацией "Роскосмос". Эта союзная программа направлена на разработку базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания на орбите многоспутниковых белорусско-российских группировок малоразмерных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и околоземного пространства. Такие спутники, обладая всеми возможностями нынешних, будут значительно менее затратными, соответственно, доступнее потребителям станет и космическая информация.