Придумано приложение для определения настроения у кошек

Разработчики из Sylvester.AI выпустили прототип приложения под названием TABLE, которое на основе алгоритмов искусственного интеллекта умеет по фотографии кошки определять уровень ее счастья. Об этом сообщается на wired.co.uk.

Владельцы кошек знают, что эти животные ярко не выражаю эмоции когда им больно. Новое приложение умеет считывать эти эмоции по положению головы, глаз, ушей, усов.

"С высококачественным изображением кошки в анфас, точность составляет 97 процентов" - сообщает старший менеджер по продукту приложения Мишель Прист.

Пилотное приложение владельцы кошек пока используют главным образом для оценки состояния питомца после операции или для понимания того, почему кошка постоянно прячется в квартире.