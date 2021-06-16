Указ губернатора Нижегородской области от 16 июня 2021 года № 83 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего пункта при условии соблюдения требований, установленных пунктом 20 настоящего Указа, не распространяется:".

1.2. Пункт 3.3 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) оказание услуг по предоставлению кальянов для использования в общественных местах.".

1.3. В абзаце втором пункта 4.2 слова "30 июня" заменить словами "31 июля".

1.4. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"запрет на использование кальянов в общественных местах.".

1.5. В пункте 5.1:

а) в подпункте "д" слово "участие" заменить словами "присутствие на рабочем месте";

б) подпункт "з" изложить в следующей редакции:

"з) запрет на командирование за пределы Нижегородской области работников (сотрудников), не имеющих сертификатов профилактической прививки от COVID-19 либо справок о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней);";

в) дополнить новым подпунктом "ф" следующего содержания:

"ф) руководителям дошкольных образовательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления, детских игровых комнат, аттракционов и иных объектов для отдыха и развлечений, перечисленных для кодов ОКВЭД 93.2, допускать к работе с детьми только вакцинированных профилактической прививкой от COVID-19 работников (сотрудников) либо имеющих справки об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней) или справки о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней), изготовленные за счет средств организации;";

в) подпункт "ф" считать подпунктом "х".

1.6. В абзаце первом пункта 5.13 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.7. В абзаце первом пункта 5.14 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.8. В абзаце первом пункта 5.16 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.9. В абзаце первом пункта 5.17 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.10. В абзаце первом пункта 5.19 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.11. Абзац второй пункта 17 после слов "площади помещения," дополнить словами "либо из расчета 1 человек на 10 кв.м пространства открытой площадки,".

1.12. В пункте 18 слова "15 октября 2020 г." заменить словами "21 июня 2021 г.";

1.13. Пункт 18.1 изложить в следующей редакции:

"18.1. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области:

в рамках исполнения требований подпункта "д" пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить на период с 21 июня по 21 июля 2021 г. перевод на дистанционный режим работы всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье непосредственное присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования хозяйствующего субъекта, но не менее 30 процентов всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам). Требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос", организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медицинские и аптечные организации, непрерывно действующие организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), организации, в которых более 70 процентов работников осуществляют трудовые функции вне помещения работодателя (офиса);

в рамках исполнения требований подпункта "е" пункта 5.1 настоящего Указа в организациях со среднесписочной численностью работников свыше 300 человек обеспечить распределение времени начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед, как минимум на три равномерные группы работников с временным интервалом не менее 45 минут;

размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") списки работников, переведенных на дистанционный режим работы, по форме, содержащейся на портале, обеспечивать еженедельную актуализацию соответствующих сведений;

усилить контроль за проведением текущей дезинфекции помещений, зданий, сооружений, оборудования, салонов транспортных средств по вирусному режиму, а также за соблюдением работниками требований настоящего Указа.".

1.14. Пункт 19 после слов "требований настоящего Указа," дополнить словами "в том числе требований по соблюдению масочного режима в транспорте, организациях розничной торговли, соблюдения организациями общественного питания запрета на проведение банкетов, караоке и танцевальных вечеринок, корпоративов, мастер-классов, анимационных, развлекательных, творческих мероприятий, а также иных аналогичных мероприятий,".

1.15. Дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания:

"20. Организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица допускаются на массовые мероприятия при предъявлении оригинала (qr-кода с ЕПГУ) одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19; отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней);

для несовершеннолетних лиц результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия не более 3 дней); результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней); "универсальный документ посетителя мероприятий".

21. Министерству культуры Нижегородской области в срок не позднее 21 июня 2021 г.:

а) разработать и утвердить порядок оформления, продления действия "универсального документа посетителя мероприятий", в котором предусмотреть, что:

"универсальный документ посетителя мероприятий" выдается жителям и гостям Нижегородской области, имеющим сертификат профилактической прививки от COVID-19; отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней); для несовершеннолетних лиц результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия не более 3 дней); результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней);

"универсальный документ посетителя мероприятий" является документом, дающим право на посещение массовых мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, а также организаций, указанных в пунктах 5.13, 5.14, 5.16 и 5.17 настоящего Указа;

б) организовать оформление и выдачу "универсальных документов посетителя мероприятий" жителям и гостям Нижегородской области.".

1.16. Дополнить новым пунктом 22 следующего содержания:

"22. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области:

обеспечивать техническую возможность размещения на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") сведений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 18.1 настоящего Указа;

обеспечить доступ органам исполнительной власти Нижегородской области (в части закрепленных видов экономической деятельности) к информации, размещаемой на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") в соответствии с абзацем четвертым пункта 18.1 настоящего Указа.".

1.17. Пункты 22 и 23 считать пунктами 23 и 24.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 18 июня 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







