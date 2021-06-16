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16.06.2021 15:55
Рубрика: Экономика

Новак рассказал о мерах по стабилизации цен на дизтопливо

Текст: Елена Манукиян

Минэнерго России в ближайшие две недели подготовит предложения по стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом 16 июня заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Биржевые цены на дизтопливо побили исторический максимум

Новые меры потребовались в связи с тем, что цены на нефтепродукты на экспортном рынке оказались выше, чем на внутреннем. Дизтопливо резко подорожало в Европе и АТР.

В результате во вторник в России биржевые цены на горючее достигли своего исторического максимума. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже они выросли на 5%, до 52,6 тысяч рублей за тонну.

Новак подчеркнул, что сегодня на российском рынке присутствует эффект от демпферного механизма. "Демпфер работает", - сказал он. Вице-премьер также отметил, что по результатам совещания принято решение об увеличении нормативов продаж на бирже дизтоплива и бензина на 1%, чтобы сократить рост цен. При этом кабмин будет следить за розничной стоимостью дизтоплива на АЗС.

Кстати, в России производство этого горючего в два раза больше потребления.

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