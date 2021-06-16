...И все-таки лето пришло. И полнится интернет предложениями мест отдыха, вида отдыха.

Да, подорожали и места, и виды. Ковид во все вмешался. А уж как заманчивы круизные призывы! Здесь и денежные скидки сулят, "независимо от класса кают". И обилие всевозможных развлечений. И посещение уникальных российских достопримечательностей...

Признаюсь, может, потому, что родилась и выросла в городе, который на слиянии двух великих рек - Волги и Оки, - старалась и стараюсь не пропустить ни один круизный сезон. Ничто не идет в сравнение с красотой, неким умиротворением путешествия по речной глади. Без качки, штормов. А уж вечера, проведенные на палубе теплохода речного круиза, ни с чем не сравнить...И как старожил, как человек, можно сказать, причастный к речным круизам... Советы и пожелания.

Очень бы хотелось, чтобы изменился доступ к теплоходам. Среди пассажиров всегда много пожилых, много тех, кто с детьми, иногда совсем крохотными, в колясках. А подойти к теплоходам сложно - или крутая лестница, или не лучшая дорога. На машине подъехать нельзя. И при этом нет помощи со стороны команды. Почему?

Надо, чтобы на палубах повсеместно были удобные или стулья, или кресла, или скамейки. Чтобы можно было не только ходить, бегать по палубам. Но и сидеть, отдыхать, уткнувшись в экран мобильного телефона или компьютера, читать, беседовать. Очень желательно соблюдение тишины. Бесконечная громкая музыка создает настроение? Это опасное заблуждение! Танцы на палубе - это великолепно. Но не в ущерб вечерней тишине.

Складывая чемодан, не забудьте положить в него принадлежности для ванной комнаты, начиная от зубной пасты, шапочки для волос, шампуня. К сожалению, самой ванной комнаты может не быть в вашей каюте, и это тоже нужно учитывать. Как и то, что место для чемодана предусмотрено не везде. Если вы пользуетесь феном, то не забудьте и его положить в чемодан, поскольку вряд ли таковой будет на теплоходе. Прихватите удлинитель: зарядных устройств для нашей современной техники может не быть. Надо брать их с собой. А удлинитель требуется потому, что, как правило, розетки в каютах в таких местах, что до них сложно дотянуться. И кипятильником, который тоже лучше прихватить, иначе не воспользоваться. Если вы принимаете лекарства, то запаситесь ими. Не всегда аптека может быть под рукой. Хорошо, что захватили с собой купальные принадлежности. Только не бросайтесь в воду по соседству с причаленным теплоходом. Это не место для купания!

Очень важно взять с собой не только солнцезащитные очки, но и теплую одежду. Поверьте старожилу! Даже в самую сильную жару вечера на воде холодные. И демисезонная - именно демисезонная куртка или пальто, теплый шарф очень-очень кстати. Иначе холодный вечер вас запрет в каюте. А это очень обидно!

Счастливого плавания!