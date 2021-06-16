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16.06.2021 14:11
Рубрика: Власть

Памфилова: Указ о назначении выборов в Госдуму должен выйти до 20 июня

Текст: Галина Мисливская
Глава ЦИК Элла Памфилова обозначила сроки, в которые по закону должен быть подписан указ президента о назначении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. Предполагается, что голосование пройдет 19 сентября.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

"Уже на днях - в любом случае до 20 июня - должен выйти указ президента (о назначении выборов в Госдуму - прим. "РГ"), - сказала она в среду на заседании комиссии.

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Напомним, согласно действующему законодательству, решение о назначении выборов "должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования". Днем голосования является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва. Нынешний состав нижней палаты был избран 18 сентября 2016 года.

После опубликования указа главы государства Центризбирком утвердит порядок проведения голосования. Уже известно, что семь регионов будут использовать наряду с традиционным онлайн-формат. Кроме того, как неоднократно заявляли в ЦИК, с большой долей вероятности выборы будут многодневными (до трех дней).

Напомним, в сентябре этого года пройдут также выборы губернаторов 12 регионов (девяти - напрямую, трех - через парламент), а также новых составов 39 региональных законодательных собраний.

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