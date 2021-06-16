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16.06.2021 00:39
Рубрика: В мире

Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года

Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

Американские ученые провели исследование образцов крови выздоровевших от коронавируса пациентов и выяснили, что первые случаи заражения в стране относятся аж к декабрю 2019 года, передает РИА Новости.

Фото: iStock
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"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США в декабре 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее", - говорится в пресс-релизе Национальные институты здравоохранения США.

Сообщается, что было исследовано 24 тысячи образцов крови, взятых во всех штатах страны. Исследование показало, что уже к январе 2020 года в крови ряда граждан были антитела, хотя официально о появлении COVID на этих территориях еще не было известно.

Всего же с начала пандемии в США было выявлено более 30 миллионов случаев заражения. От вируса и последующих осложнений скончались более 590 тысяч человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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