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16.06.2021 03:09
Рубрика: Власть

Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Подготовка к "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Путин по-прежнему планирует лично принять участие в съезде "ЕР"

Он отметил, что дату мероприятия называть пока преждевременно. "Мы своевременно сообщим [дату]. Подготовка ведется", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, в начале июня пресс-секретарь президента сообщил, что "Прямая линия" с президентом в этом году будет. Тогда он также не стал конкретизировать дату.

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