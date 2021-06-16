Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет

Подготовка к "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что дату мероприятия называть пока преждевременно. "Мы своевременно сообщим [дату]. Подготовка ведется", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, в начале июня пресс-секретарь президента сообщил, что "Прямая линия" с президентом в этом году будет. Тогда он также не стал конкретизировать дату.