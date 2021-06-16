Песков: Путин и Байден смогут поговорить в Женеве с глазу на глаз

В программе саммита Россия - США пока нет переговоров двух президентов в формате "один на один", но Владимир Путин и Джо Байден могут провести такую беседу, если сочтут нужным, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это предлагаемый формат. Собственно, они начнут с общения - два президента, министр иностранных дел Лавров и госсекретарь. Но главы государств они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз", - сказал Песков.

Встреча президентов России и США пройдет сегодня, в среду, в Женеве. Предполагается, что она продлится четыре-пять часов. Затем Владимир Путин выйдет к прессе.