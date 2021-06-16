Песков: Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности

Вопрос дипломатической собственности войдет в повестку встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги США Джо Байдена в Женеве, сообщил в интервью Первому каналу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Кремля также отметил, что двусторонние отношения России и США - "это краеугольный камень". "Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога", - подчеркнул Песков.

В числе проблем российско-американских отношений он также назвал "отсутствие диалога по таким чувствительным областям, как борьба с терроризмом, информационная безопасность и так далее". "Это все нужно наверстывать, это все нужно проговаривать с тем, чтобы перезапустить эти процессы, если, конечно, на то будет сегодня констатирована политическая воля", - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, начиная с конца 2016 года, российским дипломатам сначала закрыли доступ к двум жилым комплексам, так называемым "загородным дачам" посольства РФ в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке, хотя они являются дипломатической собственностью России. Это было сделано в связи с обвинениями о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы. Позднее американская сторона ввела еще несколько санкций. Были закрыты консульства РФ в Сан-Франциско и в Сиэтле, торгпредство РФ в Вашингтоне и еще ряд зданий, находящихся в дипсобственности РФ. Были высланы десятки дипломатических работников. Москва ответила зеркальными мерами.