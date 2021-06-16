Песков: Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности

Новости

Песков: Москва заметила слова Байдена о возможности вступлении Украины в НАТО 10:25
Песков: Путин и Байден смогут поговорить в Женеве с глазу на глаз 10:18
В московском метро упал пассажиропоток из-за нерабочей недели 10:11
Песков: Путин учтет позитивные изменения в риторике США 10:02
Биржевые цены на дизтопливо побили исторический максимум 09:58
"Автодор" рассказал о планах по продлению трассы Казань-Екатеринбург 09:52
Пожарные в Курганской области отстояли от огня шесть жилых домов 09:47
Песков: Путин и Байден определятся по вопросу о возвращении послов 09:43
Врач объяснил, чем отличаются антитела после прививки и после COVID-19 09:34
На Камчатке произошло второе землетрясение за сутки 09:29
Олег Леонов: Нужно внести изменения в закон о едином номере экстренных служб "112" - это поможет спасти многие жизни 09:21
Против сбившего ребенка водителя автобуса в Химках возбуждено дело 09:20
В Тюмени врачи спасли палец аккордеонисту 09:18
Роспотребнадзор проверил качество конфет 09:15
Тимошенко назвала открытие рынка земли началом "расправы" над Украиной 09:09
Ученые нашли способ увеличить прочность бетона с помощью отходов 09:03
Школьник из Красноярска стал хранителем мяча на Евро-2020 09:00
В Химках сожгли девять машин 08:56
Двухместный вариант Су-57 пойдет на экспорт 08:52
Арестован директор взорвавшейся в Новосибирске газовой заправки 08:51
В НАТО отказались рассматривать вступление Украины и Грузии в альянс 08:44
В Москве в среду воздух прогреется до плюс 25 градусов 08:35
Эксперты оценят, когда курорты Турции смогут открыть для россиян 08:32
Эксперт оценила формирование длительного иммунитета после прививки от COVID-19 08:15
Минобороны и "Сухой" разработают экспортный вариант Су-57 08:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 10:07
Рубрика: Власть

Песков: Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности

Текст: Галина Мисливская
Вопрос дипломатической собственности войдет в повестку встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги США Джо Байдена в Женеве, сообщил в интервью Первому каналу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

"Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Кремля также отметил, что двусторонние отношения России и США - "это краеугольный камень". "Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога", - подчеркнул Песков.

Фото: Сергей Гунеев \ РИА Новости
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена: хроника событий

В числе проблем российско-американских отношений он также назвал "отсутствие диалога по таким чувствительным областям, как борьба с терроризмом, информационная безопасность и так далее". "Это все нужно наверстывать, это все нужно проговаривать с тем, чтобы перезапустить эти процессы, если, конечно, на то будет сегодня констатирована политическая воля", - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, начиная с конца 2016 года, российским дипломатам сначала закрыли доступ к двум жилым комплексам, так называемым "загородным дачам" посольства РФ в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке, хотя они являются дипломатической собственностью России. Это было сделано в связи с обвинениями о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы. Позднее американская сторона ввела еще несколько санкций. Были закрыты консульства РФ в Сан-Франциско и в Сиэтле, торгпредство РФ в Вашингтоне и еще ряд зданий, находящихся в дипсобственности РФ. Были высланы десятки дипломатических работников. Москва ответила зеркальными мерами.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США

Главное сегодня

Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19
WP: Госдеп не смог убедить Байдена ввести санкции против Nord Stream 2 AG
Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека