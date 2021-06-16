Песков: Путин учтет позитивные изменения в риторике США

Накануне российско-американского саммита в Женеве официальный Вашингтон заявлял о необходимости диалога в Москвой, президент России Владимир Путин учтет это во время переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Были посланы четкие сигналы Москве накануне российско-американских переговоров, добавилась риторика в пользу необходимости диалога, что является бесспорным позитивом, и этот позитив, конечно же, будет учитываться президентом", - отметил он.

Тем не менее по-прежнему слышны заявления о том, что на Россию надо надавить, что она должна расплатиться за те или иные свои действия. "Это все, конечно, не облегчает общую атмосферу. Но опять же повторюсь, все-таки намерение говорить есть у обеих сторон - и у президента Путина, и у президента Байдена", - добавил представитель Кремля.