В отличие от других стран в России большинство людей на бирже сами выбирают ценные бумаги, а недостаток знаний обычно компенсируют интуицией: почему бы не купить акции магазина, раз он у дома или банка, раз ты и так его клиент?

Это экшен, азарт, что не исключает заработка. Но если нужно только накопить на старость, на дом или на приданое детям, то более надежный и простой способ для начинающих - паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

Вот как это работает: управляющая компания (УК) регистрирует фонд, покупает в него разные акции, облигации, другие активы, а инвестор, приобретая пай ПИФа, становится обладателем их доли. В России ПИФы не предполагают каких-либо текущих выплат владельцам паев вроде дивидендов и купонов, заработать инвестор может, продав свою долю по более высокой цене. УК отслеживает изменения на рынке и периодически увеличивает и уменьшает долю тех или иных бумаг в составе фонда. От выбранной ею стратегии зависит рост или снижение цены пая.

Как и у любого финансового инструмента, у ПИФов есть плюсы и минусы.

1. Профессиональное управление

Пайщику ПИФов не приходится постоянно выбирать, куда вкладывать, не нужно читать аналитику и новости, а затем на свой страх и риск продавать или покупать. Всем этим занимаются профессионалы. Инвестору остается внимательно выбрать ПИФ - изучить его декларацию, в которой прописывается, куда может вложить средства управляющая компания и в каких долях, посмотреть на историю доходности за три-пять лет и комиссии, рекомендует директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Выбрать бывает непросто, ПИФов множество на любой вкус. Начинающим стоит с осторожностью относиться к специализированным фондам, особенно фондам, ориентированным на "горячие" сектора, IPO, SPAC и т.д. Лучше выбирать в портфель хорошо управляемые фонды широкого рынка, которые инвестируют в компании разных отраслей.

2. Доступность

Стоимость пая обычно начинается от 1000 рублей, купить его можно через приложение банка или брокера (а не только в управляющей компании) точно так же, как и акции и облигации, - буквально в два клика. Можно покупать на индивидуальный инвестиционный счет, это дает приятный бонус в виде налогового вычета в размере до 52 тыс. рублей в год.

ПИФы обычно приносят более высокий доход, чем самостоятельная игра на бирже, но вкладывать надо на три года

3. Высокая потенциальная доходность

Большинство фондов на длинном горизонте (больше трех лет) опережают результаты банковских депозитов. И, как правило, достигают лучших показателей по сравнению с самостоятельным управлением, говорит директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.

Но даже консервативные фонды (фонды облигаций) на коротком горизонте могут показывать убыток в отличие от банковского депозита или же отставать от рынка.

Агрессивные фонды (фонды акций) могут снижаться в стоимости на десятки процентов, вызывая стресс у инвестора и импульсивное желание избавиться от этого актива, пусть и себе в убыток. "Таблеткой" от этого минуса являются спокойствие и длительный срок инвестирования - как минимум на один год для фондов облигаций, как минимум три года для фондов акций, говорит Виталий Исаков. Если же до достижения вашей цели осталось меньше года, стоит обратить внимание на депозиты, приносящие гарантированный доход, рекомендует Вениамин Каганов.

4. Низкие издержки и льготное налогообложение

Не надо платить комиссии брокеру при каждой операции на бирже, не нужно уплачивать НДФЛ при росте цены пая. Все дивиденды и купонный доход остаются в составе фонда, увеличивая стоимость пая, платить налог с них не нужно. Налог платится только при погашении паев (когда вы их продаете), но при владении ПИФами от 3 лет можно не платить налог на доход: за 3 года владения от налогов освобождается доход до 9 млн рублей, за 4 года - до 12 млн и так далее - каждый год освобождает от налога 3 млн рублей. Для рядовых инвесторов этого лимита с лихвой достаточно.

При покупке пая нужно заплатить комиссию, обычно она не превышает 1,5%, но есть уже фонды, где при покупке онлайн таких комиссий нет. При продаже пая придется уплатить скидку - специальное отчисление, которое зависит от условий фонда и срока владения паем. Покупать и продавать паи можно только в рублях, притом что большое количество фондов инвестируют в валютные активы. Для инвестора это дополнительные издержки при конвертации и краткосрочный валютный риск, объясняет Виталий Исаков.

5. Вложения не застрахованы

Государство не страхует вложения в ПИФы, как это происходит с депозитами суммой до 1,4 млн рублей. Но Банк России присматривает за управляющими компаниями, и у инвесторов в ПИФы в отличие от вкладчиков проблем с утратой своих денег пока не было.