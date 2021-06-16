Подтверждено: "Морбиус" не будет частью Киновселенной Marvel

Звезда "Форсажа" Тайриз Гибсон устроил крупный переполох среди поклонников кинокомиксов. В грядущем фильме "Морбиус" актер исполнил роль агента ЦРУ, и в ходе интервью Comicbook он заявил, что лента будет частью киновселенной Marvel.

Фанаты сразу же с ликованием бросились генерировать на форумах стройные теории о том, как вампир в исполнении Джареда Лето пополнит славные ряды "Мстителей", но кинокомпания Sony оперативно отреагировала на ситуацию.

Студия опровергла слова артиста изданию Gamespot. Неясно при этом, чем руководствовался Гибсон, когда высказывался в подобном роде. Возможно, он решил не выходить из образа балагура Романа Пирса и немножко потроллил фэндом таким образом, или же актер попросту еще не слишком хорошо разбирается в хитросплетениях комиксных франшиз.

С другой стороны, до сих пор неясно, зачем в случае отрицания связи с MCU было оставлять в трейлере "Морбиуса" две отсылки к MCU - плакат с Человеком-пауком и Майкла Китона в образе, уж слишком напоминающем Стервятника?

Так или иначе, премьера кинокартины все еще запланирована на январь 2022 года. Возможно, она даст ответы на некоторые из этих вопросов.