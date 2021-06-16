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Пользователям назвали три секретные возможности WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
16.06.2021,  
13:04

Многие пользователи WhatsApp не знают, что возможности мессенджера немного шире, чем кажется на первый взгляд. Что скрывает от любопытных глаз одно из самых популярных приложений в мире?

1. WhatsApp позволяет читать сообщения так, чтобы об этом не узнал отправитель. Для этого нужно зайти в раздел "Настройки - Учетная запись - конфиденциальность" и убрать флажок с пункта "Уведомления о прочтении".

Есть и альтернативный способ. Как пишет KnowTechie, можно включать на время чтения сообщений режим полета. По завершении чтения нужно выйти из чата и отключить режим полета - доступ в интернет появится, но пометка о прочтении установлена не будет.

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2. На одном смартфоне можно использовать две учетные записи WhatsApp. Многие производители, включая Honor, Huawei, Oppo, Samsung, Vivo и Xiaomi, поддерживают режимы типа Dual Apps или Dual Mode, которые позволяют запускать одно и тоже приложение с разными учетными записями.

Найти режим Dual App можно в настройках смартфона - там нужно будет выбрать WhatsApp, чтобы продублировать приложение. После этого на главном экране появится еще один значок WhatsApp, где можно будет зарегистрировать еще один номер.

3. WhatsApp по умолчанию сохраняет все полученные картинки и видео в галерею устройства. Это не считается безопасным, поэтому такую возможность лучше отключить. Делается это в разделе "Настройки - Автозагрузка мультимедиа". Там нужно отключить автоматическую загрузку для фото, видео и документов, советует Indian Express.

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