Что делать, если за стеной работает отбойный молоток

Правительство России поддержало законопроект, касающийся прав соседей. По сути, вводится повышенная ответственность хозяев квартир за все, что происходит в их стенах. Будь то потоп или шумная пьянка. Если гражданин решит провести ремонт, он обязан заранее оповестить об этом соседей. Ответственность заключается и в том, что, кто бы ни шумел - арендаторы или гости, отвечать все равно придется хозяину. Сейчас Госдума РФ готовит проект закона ко второму чтению. Мы расспросили наших читателей: а вам соседи мешают?

Рафаэль Хайруллин, экскурсовод, Казань:

- Соседи мне мешают крайне редко. Бывает, что иногда кто-то пошумит перфоратором. А вот игра на фортепьяно мне даже нравится. Приятно просыпаться под хорошую музыку. К ночным шумным застольям отношусь спокойно, по батареям не стучу. Тоже ведь были молодыми... Соседям надо уметь договариваться, приноравливаться друг к другу.

Константин Костюченко, скульптор, Минск:

- Живу за городом, и наши с соседями земельные участки разделены забором. Но если в ночное время кому-то захочется послушать громкую музыку, буду недоволен. Документ об ответственности хозяев за шум вполне целесообразен и поможет найти понимание значительно быстрее.

Валерий Фокин, служащий, Нижний Новгород:

- Подобные законы я называю законами выборочного применения. О них вспоминают, когда нужно кому-то "насолить". Что подпадает под определение "шум"? Где граница разрешенного шума и в чем она измеряется? По-моему, невозможно федеральным законом регламентировать все случаи.

Юрий Луцик, руководитель совета ветеранов, Минск:

- Какими бы людьми ни оказались соседи, нужно находить общий язык. Мы с соседями дружим семьями. Если возникают какие-то вопросы, решаем их мирно. Так и должно быть в общении цивилизованных людей, уважающих свободу друг друга.

Алена Перлова, специалист отдела кадров, Калининград:

- Недавно мы с мужем купили новую квартиру, сейчас там идет ремонт. Мы сказали строительной бригаде, что работать они должны только в будние дни в рабочие часы. Кроме того, мы обошли соседей, спросили, есть ли какие-то дополнительные пожелания - к примеру, не шуметь в конкретные часы, когда у них спят дети. Все эти пожелания мы также передали рабочим. Любые законы, направленные на защиту прав соседей, я поддерживаю. Мои друзья пару лет назад попали в неприятную ситуацию - в квартире под ними открылась какая-то незаконная ночлежка с буйными постояльцами, спать ночью стало невозможно, пришлось даже обращаться в полицию. Может быть, нововведение поможет жильцам отстаивать свои права.

Ирина Иванова, маркетолог, Воронеж:

- Иногда соседи мешают, да. А если они шумят систематически? Допустим, у человека каждую пятницу вечеринка или орет телевизор. Что ему грозит? И еще меня смущает, не превратится ли борьба за тишину в борьбу с людьми, неугодными или неприятными конкретному человеку, борьбу всех со всеми за свои новые права. Чуть включил музыку, тут же на тебя пожаловались. Перегибы вполне могут быть.

Людмила Толкачева, сотрудник Национального исторического музея Беларуси:

- Мне иногда соседи мешают. Например, когда у них застолье или семейная ссора. Если разговорами утихомирить не удается, приходится прибегать к помощи милиции. Законопроект, касающийся прав соседей, нужен. Он поможет четко разграничить, где и чья зона ответственности за шум, мешающий рядом живущим людям.