Правительство увеличит финансирование на развитие инфраструктуры села

В 2021 году общее финансирование на развитие инфраструктуры села по всем госпрограммам составит более 220 млрд рублей. Это позволит подтянуть уровень жизни на селе до городского и привлечь на село квалифицированных специалистов, заявил в видеообращении на итоговой коллегии Минсельхоза председатель правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в прошлом году стартовала программа комплексного развития сельских территорий. В ее рамках госфинансирование составило почти 34 млрд рублей. Это позволило повысить качество жизни более чем для 6 млн человек: построено более 600 км дорог, реализовано более 6 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий. Почти 50 тыс. семей смогли улучшить жилищные условия.

За счет других госпрограмм на развитие села было направлено около 72 млрд рублей. Они пошли, в частности, на сельское здравоохранение - фельдшерско-акушерские пункты, мобильные комплексы медпомощи, выплаты медработникам, которые переезжают на работу в село. Также средства были предназначены на строительство школ, клубов, физкультурных объектов.

"Конечно, за один год не решить проблем, которые копились десятилетиями. Но это необходимый шаг, чтобы создать людям нормальные условия жизни на селе. Тем более что многие наши сограждане перебрались за город в период ограничений из-за коронавируса. И не спешат возвращаться. Ведь с развитием удаленной занятости появляется возможность жить в сельской местности постоянно. А это значит, что нагрузка на инфраструктуру там растет и будет расти. И конечно, требуется энергичная и эффективная работа по ее обновлению", - сказал Михаил Мишустин.