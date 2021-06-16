Заказали в интернет-магазине дешевую вещь, а вам перезвонили и сказали, что цена была указана некорректно и на самом деле она выше? Далеко не всегда в таких случаях продавец поступает законно, не спешите соглашаться.

До какого момента магазин может менять стоимость товара? Самым важным является момент оформления заказа с присвоением ему номера, пояснили в Роспотребнадзоре. Когда покупатель нажимает на кнопку "оформить заказ" и получает его номер, договор купли-продажи на условиях оферты между продавцом и покупателем считается заключенным. Вместо номера может быть использован другой способ идентификации заказа, который позволяет узнать подробности о выбранных товарах и их количестве, условиях приобретения и цене.

"Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец уже не вправе", - отметили в Роспотребнадзоре. При этом оплачен товар или еще нет, не имеет значения. Если продавец отказывается продать товар по той цене, которая указана в подтверждении, - это повод обратиться к нему с претензией, а в последующем - в суд. Ссылки на технический сбой, ошибку и отказ на этом основании выполнить заказ являются незаконными. "Ответственность по качеству работы сайта, а также ответственность за сведения, размещенные на нем, лежит исключительно на продавце", - отмечает юрист Уральской палаты защиты потребителей Анна Гараева. Конкретный пример - покупателю удалось приобрести смартфон за 1% от реальной стоимости, он продавался на сайте со скидкой 99%. Магазин отказывался выполнять заказ, ссылаясь на технический сбой. Эти доводы не помогли. Суд поддержал потребителя и обязал продавца передать товар.

Но нужно готовиться к тому, что интернет-магазин после вашего обращения удалит доказательства своей оплошности. Если покупатель не оплатил товар, доказать свою правоту будет сложно. Поэтому лучше сделать скриншоты цен, страниц с оформленным заказом, советует директор юридического департамента и комплаенс-контроля Shopping Live Анна Саливон.

Юристы говорят, что хоть закон и не делает различий между оплаченным и просто оформленным товаром, суды чаще принимают решение в пользу тех покупателей, которые предоставляют в подтверждение чеки.

Количество претензий покупателей к интернет-магазинам за последние пять лет выросло в четыре раза, рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре (в 2020 году - 37 тысяч обращений). До суда обычно доходит лишь в случае, если речь идет о больших суммах. В скором времени должен появиться новый механизм урегулирования споров с интернет-магазинами - через портал Госуслуг.