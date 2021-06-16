Пушков поиронизировал над заявившим о создании мощной армии Зеленским

Заявление о создании на Украине самой мощной армии в Европе вызвало у российского сенатора Алексея Пушкова иронию.

"Всех напугал до полусмерти", - написал Пушков в своем Twitter, комментируя громкие слова Владимира Зеленского.

Ранее украинский лидер пригрозил создать мощнейшую армию в Европе, если западные страны оставят ее одну решать вопрос урегулирования конфликта в Донбассе.

"Если Украина будет самостоятельно решать эту глобальную проблему, у нас не будет другого пути, чем превратиться в очень прочную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе", - ответил Зеленский на вопрос, что можно сделать, чтобы заставить западные страны помочь Украине присоединить Донбасс.

Он добавил, что ради этой цели Киев готов потратить все, что у него есть: "много человеческого потенциала, много талантливых людей".

"Страшная угроза", - поиронизировал над этими словами Алексей Пушков.