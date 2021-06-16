1418 свечей зажгут в полночь 22 июня у Музея Победы

В ночь с 21 на 22 июня на площади перед Музеем Победы будет дан старт ежегодной Всероссийской мемориальной акции "Свеча памяти", посвященной Дню памяти и скорби и 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Как рассказали в пресс-службе музея, начнется акция с концерта ансамбля Росгвардии, а ровно в полночь минутой молчания почтут память не вернувшихся с войны. Затем волонтеры, все пришедшие на акцию горожане и жители города зажгут от Вечного огня ровно 1418 свечей - по числу дней Великой Отечественной войны. Одновременно на фасаде Главного здания Музея с помощью технологии видеомэппинга вспыхнет масштабная двадцатиметровая видеоинсталляция.

Напомним, что в прошлом году акция "Свеча памяти" прошла в усеченном формате, а все желающие могли присоединиться к ней лишь в режиме онлайн.