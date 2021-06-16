Обрести ребенка, который, по прогнозам медиков, должен был умереть в раннем младенчестве, возможно ли такое?

Сотрудники одного из старейших столичных приютов находят кровных родителей особенных детей, чтобы сообщить им главную новость - их ребенок жив. И здоров, насколько может. О том, может ли ребенок с особенностями обрести семью и почему родители этих детей даже не подозревают о том, что их ребенок жив, "РГ" рассказала директор Центра содействия семейному воспитанию имени Г.И. Россолимо Елена Возжаева.

На столичной окраине рядом с живой деревней стоит авангардное солнечно-желтое здание. Здесь живут дети с тяжелыми нарушениями развития, разновозрастные сиблинги (братья-сестры), дети с тяжелыми поведенческими особенностями (психопатия) и ВИЧ-заболеваниями.

- Когда наши дети пришли к нам, они не умели ничего, даже держать ложку, - рассказывает директор центра Елена Возжаева. - Теперь многие самостоятельно едят. Мы осваиваем этот путь вместе с ними. У нас есть свои находки. Например, методика "Рука в руке". Как мамы учат своих малышей, так воспитатель берет руку ребенка в свою, и они вместе несут ложку ко рту. Когда научили есть ложкой, брались за вилку. Некоторые дети у нас уже и ножи используют.

Большинство этих детей совсем недавно были для нас невидимками. Лежали взаперти, годами изучая потолок. Но сегодня технологии и современное оборудование помогают детям с особенностями. Вертикализаторы позволяют ребенку вставать с кровати. Современные коляски дают возможность управлять ими самому. А реабилитационные методики и творческий подход специалистов творят чудеса.

И директор Центра Россолимо, будучи оптимистом, посмела мечтать о том, что все воспитанники смогут... обрести семью. Самостоятельность и социализация, которую так ювелирно развивают у своих подопечных работники центра, важны, но главная цель - устройство в семью. Особая боль россолимовцев - отказники с приговором синдром Дауна и нежилец.

Родителям надо привыкнуть, и тогда появится любовь

- Сейчас у нас воспитываются 36 детей с синдромом Дауна, - вздыхает Елена Игоревна. - Их мамам и папам в свое время никто не сказал, что ребенок с синдромом Дауна может жить и развиваться. Не было никакой поддержки, а сейчас такую семью поддержат и медицина, и соцслужбы.

Самым страшным для родителей был приговор при рождении: "не выживет". И они, убитые таким прогнозом и советами врачей, вымучивали решение оставить ребенка.

- А ребенок выхаживался медиками, массажистами, рос, радовал персонал и попадал к нам, - говорит Елена Игоревна.

По ее мнению, эти дети тоже имеют право на семью. Но устраивать больных детей в замещающие семьи сложнее, чем здоровых.

- И мы решили попробовать разыскать родителей и понять, сможем ли мы вернуть их в кровные семьи. Нам помогла формальность. По закону родители, написавшие согласие на усыновление (его пишут оба родителя, оставляющие малыша в роддоме), должны выплачивать алименты. Мы выяснили, что ни один наш родитель не платит алименты.

Сотрудники центра уцепились за юридический повод, чтобы сообщить родителям главную новость: их ребенок жив и здоров, насколько может. И очень хочет, чтобы с ним рядом были близкие люди.

"Ваш ребенок жив" - эта фраза оказалась самой трудной. Абсолютно все родители были уверены, что ребенка нет в живых.

- Большинство родителей принимают эту новость очень болезненно: как же так, почему нам не сообщили раньше, что он жив?

Центр Россолимо вернул кровным родителям семь детей. Еще 12 семей постоянно посещают своих детей.

- Мы не говорим родителям, что у ребенка нарушения, говорим "особенности", - говорит Елена Возжаева. - Рассказываем о его достижениях: еще два года назад его кормили с ложечки, а теперь он сам наворачивает. Еще два года назад ел протертую пищу, а теперь жует. Объясняем, чтобы этому научить, нужны методики, специалисты, желание и...

- И любовь, - подсказываю самоуверенно.

- Это слово я всегда произношу очень аккуратно, - останавливает меня Елена Игоревна. - Говорить, что мы всех детей должны любить, - лукавство. Новым сотрудникам я говорю: не стройте иллюзий, таких детей нужно принимать такими, какие они есть. У человека должно быть большое сердце, которое может принимать и отдавать свое тепло, заботу, внимание. Он не должен быть брезгливым. Памперс поменять, умыть после еды. Зажать нос и убежать не получится. Так же и в семье. Если родитель увидел своего ребенка, например, через 9 лет, откуда сразу возьмется любовь? Его нужно постараться принять с его особенностями и достоинствами, научиться понимать и сострадать ему. Когда такого ребенка растят с пеленок и проходят с ним вместе весь путь - одно дело. И совсем другое - узнать через несколько лет, что у тебя есть такой ребенок. Родителям надо привыкнуть, и тогда может возникнуть любовь. Хотя бывают исключения.

Исключением оказался один удивительный мальчик и его родители. Когда папа пришел на первую встречу, группа мальчика гуляла. Папа шел по дорожке, а мальчик побежал навстречу незнакомому человеку и обнял за ноги. Это была их первая в жизни встреча. Папа взял его на руки и... заплакал.

- Мы сообщаем, что ребенок жив, - говорит Елена Игоревна. - Делаем это ради тех семей, которые заберут ребенка. Остальные будут хотя бы навещать своих детей.

На днях сотрудники Центра Россолимо передадут кровной семье еще одного ребенка с синдромом Дауна. Его мама призналась директору - если бы она знала, что ребенок выживет, ни за что не оставила бы его.

Мнение

Не кошмарьте родителей

Ольга Ярославская, детский омбудсмен Москвы:

- Я хорошо знаю, что такое натиск врачей, когда речь идет о беременной женщине. На себе испытала этот агрессивный напор: ребенок родится уродом, зачем ломать свою жизнь. Без поддержки близких с этим прессингом очень сложно справиться. Мне бы очень хотелось поддержать будущих родителей, кто узнал оглушительную новость - ребенок родится с патологиями: не оставляйте своих детей. Больной ребенок - это не горе, а шанс стать милосерднее. А профессиональное медицинское сообщество могло бы не кошмарить молодых родителей страшными прогнозами, а рассказывать о том, что сегодня коррекционная педагогика делает невозможное возможным - дети, не способные к умственной деятельности, могут быть самостоятельными. Дети с особенностями - это история про настоящую любовь.

Справка "РГ"

Центр содействия семейному воспитанию имени Г.И. Россолимо был первым в России приютом для детей с нарушениями развития, оставшихся без родительского попечения. Он был создан в 1873 году и назывался приютом Святой Марии. Имя профессора Григория (друга и однокурсника Чехова) Россолимо, известного невролога и дефектолога, приюту присвоили в 1928 году. Профессор не просто исследовал возможности интеллекта, но прилагал много усилий для улучшения состояния умственно отсталых детей. Новые методики он филигранно сочетал с кропотливой воспитательной работой.

"Искусство воспитания, - писал Россолимо, - ...требует себе на помощь различные науки о человеке и в особенности те, которые занимаются душой человека не только вообще, но и на разных ступенях и в разных условиях его развития".