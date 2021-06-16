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16.06.2021 14:43

Детям воронежских соцработников подарили путевки в "Орленок"

Ребята из многодетных и неполных семей социальных работников из разных районов Воронежской области бесплатно съездят на курорт. Путевки во Всероссийский детский оздоровительный центр "Орленок" им приобрели за счет депутатов регионального парламента.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Инициатором акции выступил заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич. Он пояснил, что работники социальной сферы на одной из встреч с ним отметили, что им сложно приобрести путевку и отправить ребенка отдохнуть на море. С просьбой помочь в решении вопроса Кастюкевич обратился к председателю Воронежской областной думы Владимиру Нетесову. На призыв откликнулись депутаты.

- Мы вышли на департамент социальной защиты, чтобы определить наиболее нуждающихся в путевках. Это действительно, проблема, но ее часто не озвучивают. Например, женщина одна воспитывает троих детей и нет финансовой возможности отвезти детей в лагерь. Созвонились с директором лагеря "Орленок", путевки так просто тоже не купишь, там спрос в десятки раз превышает предложение. Сначала поставили в бронь, потом выкупили. При содействии Воронежской областной думы, депутатов вопрос был решен. Сегодня путевки получили дети из многодетных семей, а также те, кто без нашей общей помощи и поддержки действительно не смог бы отправить ребенка на море, - рассказал Игорь Кастюкевич.

Вывозить организованные группы детей за пределы области по-прежнему нельзя. Но школьники смогут прибыть к месту отдыха в индивидуальном порядке.

Фото: Воронежская областная Дума
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Вручая путевки, Владимир Нетесов пожелал ребятам хорошего отдыха и отметил, что в "Орленке" большое внимание уделяется также проектной работе, поэтому отдых должен стать продуктивным и разносторонним.

- Одна из наших главных задач - забота о детях и о тех, кто нуждается в помощи. Поэтому государство уделяет большое внимание решению вопросов социальной защиты граждан. На территории Воронежской области проживает около 220 тысяч детей. Летним оздоровительным отдыхом будет охвачено около 60 тысяч из них. Ежегодно около 220 человек от региона направляют на отдых во всероссийские здравницы. Очень важно, что они могут пообщаться со сверстниками из других регионов. Мы будем работать в этом направлении и дальше, создавать условия для хорошего отдыха тем детям, которые в нем нуждаются, - подчеркнул Владимир Нетесов.

В этом году на проведение детской оздоровительной кампании в областном бюджете предусмотрено 440 миллионов рублей. Дополнительно 35,5 миллиона выделено на выполнение требований санитарного законодательства. Все сотрудники детских лагерей будут регулярно проходить обследование на COVID-19.

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