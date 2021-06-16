Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% сотрудников

В Москве работодателей обязали провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов сотрудников.

Столичных работодателей из сфер, входящих в группу риска по распространению коронавируса, обязали обеспечить вакцинацию 60 процентов сотрудников. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача столицы Елены Андреевой.

Как отмечается в постановлении, это требование распространяется на сферы услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии. Работодателям также предписывается провести разъяснительную работу с коллективами.

В постановлении указаны сроки выполнения: 60 процентов персонала должно быть привито первым компонентом до 15 июля, а вторым - до 15 августа.