Губернатор Подмосковья объяснил обязательную вакцинацию от коронавируса

По словам главы региона, резко выросло число заболевших в возрасте от 20 до 50 лет. Хотя раньше представители этой возрастной категории считали себя неуязвимыми и поэтому отказывались от вакцинации. Теперь многие из них находятся на кислородной поддержке.

"Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить - вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60 процентов взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям", - отметил Андрей Воробьев.

Губернатор уверен, что решение привиться в целом является добровольным. Однако работники сфер, предполагающих постоянное взаимодействие с людьми, рискуют сами и подвергают опасности здоровье других. По словам губернатора, власти готовы организовать вакцинацию прямо на предприятиях.

"Предполагаю, что это решение вызовет много споров. Но другого пути у нас нет - вирус непредсказуем и меняется. И без массовой вакцинации мы так и будем качаться на этих волнах и ждать новых запретов", - подчеркнул Андрей Воробьев.