Москвичей из-за COVID-19 попросили отказаться от поездок на общественном транспорте

Из-за роста случаев COVID-19 жителям Москвы рекомендуют воздержаться от поездок на общественном транспорте, если это возможно. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта Анна Лапушкина.

"В связи со сложной ситуацией с коронавирусом мы просим горожан минимально пользоваться городским транспортом, - сказала она журналистам. - Если есть такая возможность, мы просим отказаться от поездок".

По данным дептранса, в первый день объявленной московскими властями нерабочей недели пассажиров в общественном транспорте стало на 11-12 процентов меньше.