Омбудсмен Москвы: Обязательная вакцинация продиктована эпидситуацией

Непростая эпидемиологическая обстановка стала причиной принятого столичным управлением Роспотребнадзором решения об обязательной вакцинации в сфере услуг. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Комментируя постановление Роспотребнадзора, она рассказала РИА Новости, что при тех показателях роста заболеваемости, которые наблюдаются в столичном регионе в последние несколько дней, это верное решение.

"Вы видите, какой рост новых случаев, тяжелых случаев, летальных исходов идет по городу Москве, значит, надо принимать меры", - сказала омбудсмен.

А те, кто по состоянию здоровья не может привиться, должны получить справку об этом.