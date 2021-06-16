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16.06.2021 11:32
Рубрика: Общество

Бонусный компонент

В Черноземье для вакцинированных предусмотрели выплаты и розыгрыш автомобиля
Текст: Анна Скрипка, Ольга Сок, Елена Шулепова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 131(8482)
В регионах Черноземья растет число пунктов вакцинации против коронавируса: они организованы в большинстве популярных торговых центров, на вокзалах, в административных зданиях, а мобильные бригады выезжают на предприятия и в организации. Тем временем для привившихся подготовили ряд приятных бонусов.
В регионах продумывают мотивирующие мероприятия, чтобы число привитых от коронавируса увеличилось. Фото: Иван Фадеев В регионах продумывают мотивирующие мероприятия, чтобы число привитых от коронавируса увеличилось. Фото: Иван Фадеев
В регионах продумывают мотивирующие мероприятия, чтобы число привитых от коронавируса увеличилось. Фото: Иван Фадеев

Пожалуй, самой резонансной инициативой стала курская. Для жителей региона в возрасте 65 лет и старше здесь предусмотрели единовременную выплату в размере трех тысяч рублей, которую перечислят сразу после вакцинации первым компонентом против коронавируса.

Фото: China sichuan provincial commission of health
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Как сообщили в администрации региона, деньги получат и те куряне, которые уже привились (начиная с 1 сентября 2020 года), а также те, кто будет вакцинирован до 30 ноября нынешнего года.

Условия для выплаты просты: постоянная регистрация в Курской области по месту жительства, прививка в оговоренные сроки. При этом за выплатой никуда ходить не надо: списки вакцинированных формируются в областном клиническом кожвендиспансере, а средства перечислят на счета, куда уже поступает пенсия. В Курской области живут свыше 197 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше. Каждый из них может претендовать на три тысячи рублей после прививки.

На Белгородчине работодатели по соглашению с региональными властями и областным объединением организаций профсоюзов предоставят сотрудникам выходной для прохождения вакцинации от коронавируса. Пока не оговаривается, в какой из дней белгородцы смогут не присутствовать на рабочем месте, ведь для прививки требуется ввести два компонента с разницей в три недели. В местных муниципалитетах предлагают собственные бонусы к прививке. В одних районах это билеты в кинотеатры, в других - право на бесплатное посещение спортивных комплексов, а в областном центре привившимся белгородцам старше 60 лет предоставят талоны на 21 поездку на общественном транспорте.

Бюджетные предприятия Воронежской области планируют ввести премии для сотрудников за вакцинацию против COVID-19. Новую стимулирующую меру одобрил губернатор региона Александр Гусев.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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- Премию получат все сотрудники предприятия, если привилось более 50 процентов коллектива, - подытожил Александр Гусев.

Как пояснили в правительстве региона, если премирование сотрудников бюджетных организаций поможет увеличить число вакцинированных, то опыт распространят и на другие коллективы.

Ранее в одном из районов Воронежской области - Семилукском - анонсировали розыгрыш автомобиля среди привившихся от коронавируса.

- 1 сентября все, кто вакцинировался от COVID-19 в Семилукском районе, смогут поучаствовать в розыгрыше автомобиля. Никаких ограничительных мер для людей, отказавшихся от вакцинации, предусмотрено не будет, но мы продумываем мотивирующие мероприятия, чтобы число вакцинированных увеличилось, - заявил глава администрации района Геннадий Швырков.

По его словам, приз - автомобиль Lada Granta - предоставит один из предпринимателей, который поддержал идею мотивации жителей для прохождения вакцинации. Учет тех, кто сделал прививку, будет вести администрация района совместно с Семилукской ЦРБ. Вакцинированным присвоят номера и с помощью лотереи среди них разыграют автомобиль и другие ценные призы.

Тем временем

В Тульской области продлена акция "Без дистанции". Жители региона, прошедшие вакцинацию от COVID-19, по-прежнему смогут бесплатно посещать концерты, спектакли, зоопарки и спортивные матчи. Для этого достаточно предъявить цифровой сертификат о вакцинации с портала госуслуг. Акция стартовала в регионе с 27 марта. В Тульской области по-прежнему действуют 50-процентные ограничения по заполняемости залов в культурно-развлекательных заведениях и на спортивных трибунах, теперь эти свободные места предоставляют людям, сделавшим прививку от коронавируса. Акцию "Без дистанции" поддержал V Международный театральный фестиваль под открытым небом "Толстой", который пройдет в регионе с 24 по 27 июня. Музыкальный фестиваль "Дикая мята" также предоставит вакцинированным специальные привилегии. Для получения бесплатного билета надо найти на сайте регионального правительства раздел "Без дистанции" (www.bezdistancii.tularegion.ru), выбрать мероприятие и зарегистрироваться.

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