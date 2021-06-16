Под Воронежем выпал град размером с яйцо

Жители воронежского райцентра Лиски опубликовали фото градин размером с голубиное яйцо и последствий обрушившегося на город ливня.

Непогода разыгралась около полудня. Как пишут горожане, крупный град повредил несколько автомобилей, а потоки дождя смыли название строящегося в райцентре парка "Горки". Он уже пострадал во время предыдущего ливня 8 июня. Тогда дождь размыл тротуарную плитку, теперь гроза снесла красивые буквы и разломала недостроенную детскую горку.

Дороги райцентра залиты водой, по которой осторожно движутся автомобили. Как минимум один из них - белая Daewoo Nexia, - застрял в районе мясокомбината.

В администрации города не смогли оценить причиненный стихией ущерб, сославшись на то, что глава Лисок отправился в объезд для осмотра повреждений.

Тем временем

В Воронеже после ливня перекрыто четырехполосное движение под путепроводом на Московском проспекте.

- Это низинное место и вода прибывает так быстро, что оперативно перекачать ее не могут даже три насоса канализационно-насосной станции, - сообщили в мэрии.

Для ускорения отводы воды решетки ливневой канализации вручную расчищают от мусора и веток, работают илососы.