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16.06.2021 17:47
Рубрика: Власть

Политолог Дмитрий Орлов отметил постепенное усиление "экологического акцента" в политике столичных властей

Текст: Анна Полтавцева

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что московские власти постепенно усиливают "экологический акцент" в городской политике, например, обращают большее внимание на озеленение столицы. Таким мнением он поделился в беседе с журналистами Агентства городских новостей "Москва".

Фото: Александр Чикин
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"В политике мэрии в последнее время происходило постепенное усиление "экологического акцента". Недаром Сергей Собянин напомнил о масштабных планах в сфере озеленения города, создания новых скверов и парков. Для "Единой России" подобная повестка - выигрышная тема для работы как с базовым электоратом, например, представителями старших возрастных групп, так и с колебавшимися избирателями, в том числе молодыми семьями. По сути, с теми же целями "города вокруг человека" пересекается и политика мэрии в сфере безопасности", - сказал Дмитрий Орлов.

Эксперт отметил, что, таким образом, мэр предлагает комплексную программу развития города, с опорой на уже созданную за период его работы в регионе инфраструктуру.

"XXVI конференция Московского городского отделения "Единой России" стала весьма показательной: обозначены приоритеты Москвы в начинающийся компании. Мэр Москвы Сергей Собянин представил условный "московский отчет", анализ ситуации в городе, роль в ее развитии "Единой России" и планы по развитию региона. Мэр подчеркнул роль "Единой России" в принятии антикризисных мер, направленных на оказание помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии", - уточнил Дмитрий Орлов.

Дмитрий Орлов также добавил, что Сергей Собянин снова подтвердил, что в условиях пандемии стратегический курс городских властей направлен на скорейшее снятие ограничительных мер.

"Эти заявления подтверждаются не только практикой работы городских властей по противодействию эпидемиологическим рискам, но и экономической политикой, реализуемой мэрией", - пояснил Дмитрий Орлов.

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