Против сбившего ребенка водителя автобуса в Химках возбуждено дело

Следователь Следственного управления УМВД России по городскому округу Химки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, в отношении водителя автобуса 1975 года рождения. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Трагедия произошла 15 июня около 18:10 на улице 9-го Мая. Водитель автобуса совершил наезд на 10-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок погиб.