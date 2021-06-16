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16.06.2021 09:20
Рубрика: Происшествия

Против сбившего ребенка водителя автобуса в Химках возбуждено дело

Текст: Михаил Фалалеев

Следователь Следственного управления УМВД России по городскому округу Химки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, в отношении водителя автобуса 1975 года рождения. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Трагедия произошла 15 июня около 18:10 на улице 9-го Мая. Водитель автобуса совершил наезд на 10-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок погиб.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Химки

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