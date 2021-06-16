В Рязанской области все медучреждения региона проверяют на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Внеплановый контроль проходит после пожара в областной клинической больнице, унесшего жизни трех пациентов.

- Необходимо еще раз убедиться, что подобное нигде не повторится. Замечу, что в данном случае противопожарная сигнализация сработала, коллектив отреагировал оперативно. Но лучше подстраховаться и проконтролировать состояние электропроводки и той аппаратуры, которая находится в наших медучреждениях, - подчеркнул глава региона Николай Любимов.

Напомним, в Рязанской областной клинической больнице имени Семашко в ночь на 8 июня произошел пожар в реанимационном отделении, где находились пациенты с тяжелой формой COVID-19. Трое больных: в возрасте 68, 63 и 72 лет - погибли. По предварительной информации - от отравления продуктами горения. ЧП случилось в 03.36 на первом этаже второго корпуса больницы. В одной из палат, где медсестра проводила забор крови, произошло возгорание.

- На глазах медработника аппарат ИВЛ загорелся, произошел небольшой взрыв. Она пыталась потушить огонь, к ней на помощь пришла вторая медсестра. Это все видно по записям камер видеонаблюдения. Сразу сработала пожарная сигнализация. Буквально через четыре минуты после этого на место прибыли пожарные, - рассказал Николай Любимов.

В 04.17 пожар был полностью ликвидирован. Из здания эвакуированы 46 человек: 36 пациентов и 10 медиков.

В региональном управлении МЧС сообщили, что все системы противопожарной защиты при возгорании сработали своевременно. Персонал действовал оперативно и в соответствии с установленными требованиями.

И все же жертвы есть.

- Погибли два пациента, которые находились в достаточно тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, и еще одна больная умерла в машине скорой помощи во время транспортировки в отделение реанимации ОКБ, - пояснил глава регионального Минздрава Андрей Прилуцкий.

В настоящее время, по данным регионального Министерства здравоохранения, четыре пациента реанимационного отделения по-прежнему находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Семьям погибших при пожаре выплатят по миллиону рублей, заверили местные власти.

В результате пожара пострадали и медработники. Так, 27-летняя медсестра, находившаяся в палате, где начался пожар, получила более 70 процентов ожогов тела. В настоящее время ее состояние стабильно тяжелое, она доставлена в ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского, врачи борются за ее жизнь. Решается вопрос о награждении медиков и оказании им материальной помощи.

- Пока нам непонятна причина возгорания. Еще раз хочу акцентировать внимание на героической роли медицинских работников. Они не только лечили пациентов от COVID-19, но и спасали их во время пожара - первыми начали эвакуацию, потом уже на помощь подъехали пожарные, - отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, побывавший на месте ЧП.

Комментарий

Ирина Котова, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону:

- Рязанским управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи отрабатывают несколько версий причин возгорания, в том числе неисправность проводки. Версия, что причиной стал импортный аппарат ИВЛ, не выдержавший перепадов напряжения, также рассматривается.