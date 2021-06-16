Новости

Ловчев и Бодров сделали прогноз на матч Евро Россия - Финляндия 11:58
Певица МакSим госпитализирована с поражением легких 11:51
Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штамма 11:50
К встрече Путина и Байдена расстелили красную дорожку 11:49
Рябков: У Москвы нет завышенных ожиданий по предстоящему саммиту РФ - США 11:47
ЦИК: Протоколы с QR-кодом составят на 98% участков на выборах в Госдуму 11:45
В Китае подтвердили повышение уровня радиации на АЭС "Тайшань" 11:43
Банк России обеспокоен темпом роста цен на непродовольственные товары 11:33
Двух китайцев осудили за ловлю лягушек в Приморье 11:29
В конгрессе США призвали Байдена к совместной работе с Путиным 11:22
Абрамченко объяснила отказ от регулирования цен на продукты 11:18
Мишустин утвердил единый подход к дивидендной политике госкомпаний 11:05
Эксперт объяснил рост цен на дизтопливо 11:02
Противоракетная оборона США вновь провалила испытания 11:02
МИД РФ: Россия подготовила все, чтобы саммит с США прошел позитивно 11:01
Циклон принесет в Крым сильные дожди и шквалистый ветер 10:57
МИД: Лидеры РФ и США будут иметь возможность найти решения по ключевым темам 10:56
Власти Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране 10:46
В Москве установлен новый ипотечный рекорд 10:42
Песков заявил о необходимости начать переговоры по сокращению вооружений 10:34
На Южном Урале персоналу запретили покидать территорию детских лагерей 10:28
Песков: Москва заметила слова Байдена о возможности вступлении Украины в НАТО 10:25
Песков: Путин и Байден смогут поговорить в Женеве с глазу на глаз 10:18
В московском метро упал пассажиропоток из-за нерабочей недели 10:11
Песков: Путин учтет позитивные изменения в риторике США 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 11:33
Рубрика: Происшествия

Пока взрыв не грянул

Рязанские больницы проверят на соблюдение требований пожарной безопасности
Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 131(8482)
В Рязанской области все медучреждения региона проверяют на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Внеплановый контроль проходит после пожара в областной клинической больнице, унесшего жизни трех пациентов.

- Необходимо еще раз убедиться, что подобное нигде не повторится. Замечу, что в данном случае противопожарная сигнализация сработала, коллектив отреагировал оперативно. Но лучше подстраховаться и проконтролировать состояние электропроводки и той аппаратуры, которая находится в наших медучреждениях, - подчеркнул глава региона Николай Любимов.

Фото: iStock
Тюменцы заплатят 4 млн рублей за нарушение противопожарного режима

Напомним, в Рязанской областной клинической больнице имени Семашко в ночь на 8 июня произошел пожар в реанимационном отделении, где находились пациенты с тяжелой формой COVID-19. Трое больных: в возрасте 68, 63 и 72 лет - погибли. По предварительной информации - от отравления продуктами горения. ЧП случилось в 03.36 на первом этаже второго корпуса больницы. В одной из палат, где медсестра проводила забор крови, произошло возгорание.

- На глазах медработника аппарат ИВЛ загорелся, произошел небольшой взрыв. Она пыталась потушить огонь, к ней на помощь пришла вторая медсестра. Это все видно по записям камер видеонаблюдения. Сразу сработала пожарная сигнализация. Буквально через четыре минуты после этого на место прибыли пожарные, - рассказал Николай Любимов.

В 04.17 пожар был полностью ликвидирован. Из здания эвакуированы 46 человек: 36 пациентов и 10 медиков.

В региональном управлении МЧС сообщили, что все системы противопожарной защиты при возгорании сработали своевременно. Персонал действовал оперативно и в соответствии с установленными требованиями.

И все же жертвы есть.

- Погибли два пациента, которые находились в достаточно тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, и еще одна больная умерла в машине скорой помощи во время транспортировки в отделение реанимации ОКБ, - пояснил глава регионального Минздрава Андрей Прилуцкий.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
МЧС предложило ввести в школах и вузах уроки по пожарной безопасности

В настоящее время, по данным регионального Министерства здравоохранения, четыре пациента реанимационного отделения по-прежнему находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Семьям погибших при пожаре выплатят по миллиону рублей, заверили местные власти.

В результате пожара пострадали и медработники. Так, 27-летняя медсестра, находившаяся в палате, где начался пожар, получила более 70 процентов ожогов тела. В настоящее время ее состояние стабильно тяжелое, она доставлена в ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского, врачи борются за ее жизнь. Решается вопрос о награждении медиков и оказании им материальной помощи.

- Пока нам непонятна причина возгорания. Еще раз хочу акцентировать внимание на героической роли медицинских работников. Они не только лечили пациентов от COVID-19, но и спасали их во время пожара - первыми начали эвакуацию, потом уже на помощь подъехали пожарные, - отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, побывавший на месте ЧП.

Комментарий

Ирина Котова, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону:

- Рязанским управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи отрабатывают несколько версий причин возгорания, в том числе неисправность проводки. Версия, что причиной стал импортный аппарат ИВЛ, не выдержавший перепадов напряжения, также рассматривается.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

Главное сегодня

Косачев: Саммит в Женеве покажет, есть ли у мира альтернатива порядку Запада
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями