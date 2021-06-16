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16.06.2021 07:20
Рубрика: Происшествия

Засудить похоронное бюро

Текст: Антон Валагин
Российская газета - Неделя № 131(8482)
Двум ритуальным агентствам из Ярославля не удалось оспорить решение костромского суда, обязавшего их устранить нарушения, допущенные при выполнении заказа. Иск на похоронщиков подала жительница Костромы - она обвинила фирмы в том, что они неправильно увековечили память ее брата.

Весной 2020 года у костромички Людмилы Аввакумовой случилось несчастье - в Смоленске умер брат. Он был одинок, и сестра решила позаботиться о благоустройстве его могилы. Она обратилась в две похоронные конторы, к индивидуальным предпринимателям Тюкину и Ручкинову. Первому заказала изготовление памятника, второму - его доставку и установку в Смоленске, заплатив в общей сложности 32 047 рублей.

В Удмуртии экс-полицейского осудили за взятки от ритуального агентства

Брат служил в полиции, поэтому две из трех предоставленных художнику фотографий были в форме. При этом Аввакумова особо оговорила, что мемориальный портрет должен быть в гражданском. Но камнерез перенес на гранит фотографию молодого Петухова в мундире. Еще и повысил его в звании с прапорщика до лейтенанта. Людмила расстроилась и указала представителю фирмы на несоответствие изделия заказу. ИП Тюкин прислал художника, который закрасил лейтенантские звезды и нарисовал прапорщицкие. Первый же дождь краску смыл, и на погонах Петухова оказалось по четыре звезды, что повысило его до капитана. Такого издевательства над братом Людмила Владимировна не вынесла и пошла в суд. В иске она потребовала от ИП Тюкина исправить портрет, от ИП Ручкинова - выдать ей квитанцию на уплаченные деньги и акт выполненных работ.

Покойного изобразили в мундире, а не в гражданском, да и в звании повысили

После долгих разбирательств суд обязал ИП Тюкина изменить изображение на нем в соответствии с пожеланиями истицы. А Ручкинову надлежит выдать Аввакумовой квитанцию на уплаченную сумму и документ о выполненных работах. С каждого из предпринимателей также взыскали госпошлину, по 150 рублей в бюджет Костромы.

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