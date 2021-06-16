Новости

Страны ЕС откроют границы для туристов из США 12:00
Ловчев и Бодров сделали прогноз на матч Евро Россия - Финляндия 11:58
Певица МакSим госпитализирована с поражением легких 11:51
Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штамма 11:50
К встрече Путина и Байдена расстелили красную дорожку 11:49
Рябков: У Москвы нет завышенных ожиданий по предстоящему саммиту РФ - США 11:47
ЦИК: Протоколы с QR-кодом составят на 98% участков на выборах в Госдуму 11:45
В Китае подтвердили повышение уровня радиации на АЭС "Тайшань" 11:43
Банк России обеспокоен темпом роста цен на непродовольственные товары 11:33
Двух китайцев осудили за ловлю лягушек в Приморье 11:29
В конгрессе США призвали Байдена к совместной работе с Путиным 11:22
Абрамченко объяснила отказ от регулирования цен на продукты 11:18
Мишустин утвердил единый подход к дивидендной политике госкомпаний 11:05
Эксперт объяснил рост цен на дизтопливо 11:02
Противоракетная оборона США вновь провалила испытания 11:02
МИД РФ: Россия подготовила все, чтобы саммит с США прошел позитивно 11:01
Циклон принесет в Крым сильные дожди и шквалистый ветер 10:57
МИД: Лидеры РФ и США будут иметь возможность найти решения по ключевым темам 10:56
Власти Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране 10:46
В Москве установлен новый ипотечный рекорд 10:42
Песков заявил о необходимости начать переговоры по сокращению вооружений 10:34
На Южном Урале персоналу запретили покидать территорию детских лагерей 10:28
Песков: Москва заметила слова Байдена о возможности вступлении Украины в НАТО 10:25
Песков: Путин и Байден смогут поговорить в Женеве с глазу на глаз 10:18
В московском метро упал пассажиропоток из-за нерабочей недели 10:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Всего через пару недель, когда экзамены будут сданы, начнутся выпускные балы. В этом году в ЦФО они пройдут в привычном формате. Единый день выпускников в Рязанской области назначен на 26 июня. Специалисты Рязаньстата подсчитали, сколько минимально потратят родители школьников на торжество.

Коллективные расходы на класс составят в среднем 68 тысяч рублей. Сюда вошли оплата ведущему праздничного вечера (16,2 тысячи рублей), фейерверк (пять тысяч рублей), подарок классному руководителю (33,6 тысячи рублей), цветы для педагогов (13 тысяч рублей). Средний чек в кафе на праздничный ужин и шампанское составит около двух тысяч рублей из расчета на одного человека.

Фото: Евгений Кармаев
Выпускной банкет в Омске подорожал на 25 процентов

Несмотря на мнение, что собрать девушку на бал стоит дороже, согласно данным Рязаньстата, выпускницы при желании могут уложиться в 10,2 тысячи рублей, а вот наряд и прическа для юноши в среднем по региону будут стоить 14,6 тысячи.

Однако аналитики сервисов Сбера утверждают, что все же для девушек праздник обойдется дороже. По их расчету, на наряд, прическу, фуршет, фотосессию в среднем по стране нужно приберечь около 10 тысяч рублей.

Расходы на организационную часть оценили по данным сервиса "СберУслуги", на продукты и готовые блюда - по базе "СберМаркета". Поскольку подготовка к выпускному (бронирование залов и прочие хлопоты) начинается загодя, учитывались цены по России с января по май 2021 года. Аналитики составили условный список трат на выпускной для 70 человек - поскольку банкет часто устраивают для нескольких классов - и затем вычислили примерную сумму на одного школьника.

В бюджет включили расходы на фуршет, аренду платья или костюма, макияж и укладку (для девушек) или стрижку (для юношей), услуги диджея и ведущего, фото- и видеосъемку, а также аренду помещения. Итого: на выпускной дочери уйдет 10196 рублей, сына - 9396. В столичных городах цены ожидаемо выше: петербургским родителям нужно приготовить около 10,5 тысячи, москвичам - 12.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Сергей Кравцов: Решение о формате школьных выпускных - за регионами

Фуршетная часть вечера, по расчетам "СберМаркета", в среднем по России будет стоить 1819 рублей на человека (в Санкт-Петербурге - 1928, в Москве - 2151). В меню: холодные закуски - канапе, тарталетки с красной икрой, нарезки разного вида мяса и сырная тарелка, порционные салаты - цезарь и греческий, одно горячее блюдо - запеченная курица и картофель, фруктовая тарелка, торт, пирожное, печенье и безалкогольные напитки.

Операционный директор сервиса "СберУслуги" Марина Александровская добавила, что команду для праздника из мастеров-индивидуалов сегодня можно собрать буквально за час, а заплатить - онлайн, уже после того как работа будет сделана.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Косачев: Саммит в Женеве покажет, есть ли у мира альтернатива порядку Запада
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года
Бизнес и удаленка: о какой работе мечтают российские студенты
Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию