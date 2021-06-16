Всего через пару недель, когда экзамены будут сданы, начнутся выпускные балы. В этом году в ЦФО они пройдут в привычном формате. Единый день выпускников в Рязанской области назначен на 26 июня. Специалисты Рязаньстата подсчитали, сколько минимально потратят родители школьников на торжество.

Коллективные расходы на класс составят в среднем 68 тысяч рублей. Сюда вошли оплата ведущему праздничного вечера (16,2 тысячи рублей), фейерверк (пять тысяч рублей), подарок классному руководителю (33,6 тысячи рублей), цветы для педагогов (13 тысяч рублей). Средний чек в кафе на праздничный ужин и шампанское составит около двух тысяч рублей из расчета на одного человека.

Несмотря на мнение, что собрать девушку на бал стоит дороже, согласно данным Рязаньстата, выпускницы при желании могут уложиться в 10,2 тысячи рублей, а вот наряд и прическа для юноши в среднем по региону будут стоить 14,6 тысячи.

Однако аналитики сервисов Сбера утверждают, что все же для девушек праздник обойдется дороже. По их расчету, на наряд, прическу, фуршет, фотосессию в среднем по стране нужно приберечь около 10 тысяч рублей.

Расходы на организационную часть оценили по данным сервиса "СберУслуги", на продукты и готовые блюда - по базе "СберМаркета". Поскольку подготовка к выпускному (бронирование залов и прочие хлопоты) начинается загодя, учитывались цены по России с января по май 2021 года. Аналитики составили условный список трат на выпускной для 70 человек - поскольку банкет часто устраивают для нескольких классов - и затем вычислили примерную сумму на одного школьника.

В бюджет включили расходы на фуршет, аренду платья или костюма, макияж и укладку (для девушек) или стрижку (для юношей), услуги диджея и ведущего, фото- и видеосъемку, а также аренду помещения. Итого: на выпускной дочери уйдет 10196 рублей, сына - 9396. В столичных городах цены ожидаемо выше: петербургским родителям нужно приготовить около 10,5 тысячи, москвичам - 12.

Фуршетная часть вечера, по расчетам "СберМаркета", в среднем по России будет стоить 1819 рублей на человека (в Санкт-Петербурге - 1928, в Москве - 2151). В меню: холодные закуски - канапе, тарталетки с красной икрой, нарезки разного вида мяса и сырная тарелка, порционные салаты - цезарь и греческий, одно горячее блюдо - запеченная курица и картофель, фруктовая тарелка, торт, пирожное, печенье и безалкогольные напитки.

Операционный директор сервиса "СберУслуги" Марина Александровская добавила, что команду для праздника из мастеров-индивидуалов сегодня можно собрать буквально за час, а заплатить - онлайн, уже после того как работа будет сделана.